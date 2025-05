Primo Maggio | Acli appello alla dignità del lavoro e alla giustizia sociale

Acli desiderano ricordare il significato profondo di questa giornata, che ha una doppia valenza: è sia la Festa dei Lavoratori, riconosciuta a livello internazionale, sia la celebrazione di San Giuseppe Lavoratore, patrono delle Acli e dei lavoratori cristiani. L'associazione ha sempre avuto un ruolo attivo nella celebrazione del Primo Maggio, promuovendo il valore del lavoro dignitoso e della giustizia sociale. "Questa festa – afferma Maria Giovanna Pagliarulo, presidente delle Acli provinciali di Benevento – non è solo un momento di ricordo storico, ma un'occasione per riaffermare l'importanza di garantire condizioni di lavoro eque per tutti, contrastare la precarietà, migliorare la sicurezza sul lavoro e investire nella formazione.

