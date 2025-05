Primo Maggio a Torino i centri sociali si prendono il palco | bruciate le bandiere Ue Usa e Israele

centri sociali e antagonisti di sinistra. Attesa per quanto accadrà al Concertone di Roma 🔗 Ilgiornale.it - Primo Maggio, a Torino i centri sociali si prendono il palco: bruciate le bandiere Ue, Usa e Israele Ancora una volta gli organizzatori delle manifestazioni hanno lasciato campo libero ae antagonisti di sinistra. Attesa per quanto accadrà al Concertone di Roma 🔗 Ilgiornale.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Nei numeri il boom dei centri estetici per 'Fido': "Il primo posto per la toelettatura a un cane? A metà maggio" - "Beatiful Pet", "Portofido", "Cuccioli e coccole", "Fido Lindo": cresce sempre più l'attenzione per l'estetica dei nostri amici a quattro zampe e i negozi, che spesso sembrano veri centri estetici, sembrano non essere in grado di rispondere in tempi brevi a tutte le richieste. Parliamo dei... 🔗cesenatoday.it

Primo Maggio, a Torino il tradizionale corteo per la Festa dei Lavoratori - A Torino il tradizionale corteo del Primo Maggio organizzato dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil con lo slogan “Uniti per un lavoro sicuro”. Partito da piazza Vittorio arriva in piazza Solferino. Nello spezzone sociale sono comparsi i fantocci della premier Giorgia Meloni, del presidente Usa Donald Trump e una telecamera con la scritta teleMeloni. 🔗lapresse.it

Primo Maggio, il corteo sfila per il centro di Torino: "In Piemonte nel 2025 già 13 morti sul lavoro" - È partito poco prima delle 9.45 il tradizionale corteo del Primo Maggio di Torino. Il serpentone di lavoratori si è mosso da piazza Vittorio Veneto e arriverà in piazza Solferino. Quest’anno la conclusione della manifestazione non sarà in piazza San Carlo come da tradizione a causa dei lavori per... 🔗torinotoday.it

Ne parlano su altre fonti

Primo Maggio, il corteo sfila per il centro di Torino: In Piemonte nel 2025 già 13 morti sul lavoro; Primo maggio a Torino: 20.000 in corteo contro il lavoro insicuro e sottopagato; Supermercati e negozi aperti il Primo Maggio a Torino; Primo maggio a Torino, cosa sta succedendo al corteo. 🔗Cosa riportano altre fonti

Primo Maggio, a Torino i centri sociali si prendono il palco: bruciate le bandiere Ue, Usa e Israele - Ancora una volta gli organizzatori delle manifestazioni hanno lasciato campo libero a centri sociali e antagonisti di sinistra. Attesa per quanto accadrà al Concertone di Roma ... 🔗ilgiornale.it

Primo Maggio, il corteo sfila per il centro di Torino: "In Piemonte nel 2025 già 13 morti sul lavoro" - È partito poco prima delle 9.45 il tradizionale corteo del Primo Maggio di Torino. Il serpentone di lavoratori si è mosso da piazza Vittorio Veneto e arriverà in piazza Solferino. Quest’anno la ... 🔗torinotoday.it

Supermercati e negozi aperti il Primo Maggio a Torino - A Beinasco c’è il mercato del giovedì. «I Viali» di Nichelino saranno aperti. Al lavoro tutto il giorno dalle 10 alle 20 i negozi di Torino Outlet Village di Settimo ... 🔗torino.corriere.it