Primo Maggio a Roma partito corteo con Landini Concertone nel pomeriggio LIVE

Primo Maggio dedicato alla sicurezza sul lavoro, con manifestazioni in tre luoghi simbo per le iniziative nazionali unitarie. A Roma il leader della Cgil, Maurizio Landini. Invece Daniela Fumarola, leader della Cisl, è a Casteldaccia, dove morirono cinque operai. A Montemurlo il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, nel ricordo di Luana D'Orazio. I sindacati di base si riuniscono a Milano. A Roma il Concertone, a Taranto l'Uno Maggio Libero e Pensante. Scontro tra la premier Meloni e le opposizioni sui salari 🔗 Tg24.sky.it - Primo Maggio, a Roma partito corteo con Landini. Concertone nel pomeriggio. LIVE dedicato alla sicurezza sul lavoro, con manifestazioni in tre luoghi simbo per le iniziative nazionali unitarie. Ail leader della Cgil, Maurizio. Invece Daniela Fumarola, leader della Cisl, è a Casteldaccia, dove morirono cinque operai. A Montemurlo il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, nel ricordo di Luana D'Orazio. I sindacati di base si riuniscono a Milano. Ail, a Taranto l'UnoLibero e Pensante. Scontro tra la premier Meloni e le opposizioni sui salari 🔗 Tg24.sky.it

Concerto Primo maggio 2025 a Roma: tutti i nomi dei cantanti in scaletta e le informazioni per partecipare - È stato completato il cartellone degli artisti che si esibiranno nella scaletta del Concertone del Primo Maggio di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL che si terrà in Piazza San Giovanni in Laterano. Tra i cantanti ci sono Achille Lauro, Elodie, Alfa, Gaia, Ghali, Giorgia, Gazzelle, Gabry Ponte e Lucio Corsi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma: ecco i primi artisti confermati e tutte le novità dell’edizione #1M2025 - Si accendono i riflettori sull’edizione 2025 del CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO DI ROMA, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli. L’appuntamento con la grande musica dal vivo torna in Piazza San Giovanni in Laterano per celebrare la Festa dei Lavoratori con una maratona di musica, impegno e spettacolo. Il Concertone del Primo Maggio 2025 torna a infiammare Piazza San Giovanni Anche quest’anno, l’attesissimo Concerto del Primo Maggio si svolgerà come da tradizione a Roma, nella suggestiva cornice di Piazza San Giovanni in ... 🔗spettacolo.periodicodaily.com

Concerto Primo Maggio 2025 a Roma: orario e scaletta artisti - Il conto alla rovescia è iniziato per il Concertone del Primo Maggio 2025, il più grande evento di musica gratuito in tutta Europa, che anche quest’anno si terrà nella storica Piazza San Giovanni a Roma. A partire dalle ore 15:00 di mercoledì 1 maggio, il palco si animerà con una straordinaria line-up di artisti affermati e le fresche sonorità dei vincitori del contest 1MNEXT di iCompany, pronti a celebrare la Festa dei Lavoratori in un’atmosfera di festa e condivisione. 🔗funweek.it

Concerto Primo Maggio 2025 a Roma: la scaletta e l’elenco dei cantanti che si esibiscono - Il concertone del Primo Maggio torna al Circo Massimo: da Achille Lauro a Giorgia e Lucio Corsi, ecco i 50 cantanti che cantano per la Festa dei Lavoratori ... 🔗deejay.it

Scaletta Concerto primo maggio, Piazza San Giovanni. Ecco l’ordine dei cantanti - Oggi, 1° maggio è la festa dei lavoratori, e come di consueto a Roma, in Piazza San Giovanni in Laterano, andrà in scena il tradizionale «concertone» del primo maggio ... audiodescrizione per non ... 🔗money.it

Concerto del Primo Maggio di Roma 2025, il cast e dove vederlo - La conduzione del Concerto del Primo Maggio di Roma è affidata a Noemi, BigMama ed Ermal Meta, a cui si unisce il Professor Vincenzo Schettini. La lineup del Concertone, costruita - come spiegato in ... 🔗rockol.it