Primo Maggio a Roma la manifestazione dei lavoratori Ecco le immagini all' interno del corteo

Roma, 01 Maggio 2025 Le immagini del corteo dei manifestanti a Roma in occasione del Primo Maggio, festa dei lavoratori. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗 Iltempo.it - Primo Maggio a Roma, la manifestazione dei lavoratori. Ecco le immagini all'interno del corteo (Agenzia Vista), 012025 Ledeldei manifestanti ain occasione del, festa dei. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗 Iltempo.it

Ne parlano su altre fonti

Primo Maggio, Elly Schlein alla manifestazione dei sindacati a Roma, le strette di mano fra la gente - (Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2025 Le strette di mano fra la gente per la segretaria del Pd Elly Schlein alla manifestazione dei sindacati per il Primo Maggio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 🔗iltempo.it

Primo Maggio, bandiere e palloncini con i colori dei sindacati alla manifestazione a Roma - (Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2025 Le immagini della manifestazione dei sindacati a Roma per il Primo Maggio. Ecco bandiere e palloncini con i colori di Cgil, Cisl e Uil. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 🔗iltempo.it

Primo Maggio, la manifestazione di Cgil, Cisl e Uil in piazza a Roma, le immagini - (Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2025 Le immagini della manifestazione di Cgil, Cisl e Uil per il Primo Maggio a Roma. Ad accompagnare la giornata quest'anno è lo slogan "Uniti per un lavoro sicuro". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 🔗iltempo.it

Ne parlano su altre fonti

Primo Maggio, Landini: Senza risposte pronti a mobilitazione. LIVE; Primo maggio a Roma, 10 eventi da non perdere in città; Primo maggio dedicato alla sicurezza sul lavoro: i cortei nei luoghi simbolo e il concertone a Roma - Cigl, Cisl, Uil, tre piazze la stessa voce: fermare le morti sul lavoro; Le piazze del Primo Maggio nei territori. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Primo Maggio a Roma, la manifestazione dei lavoratori. Ecco le immagini all'interno del corteo - Le immagini del corteo dei manifestanti a Roma in occasione del Primo Maggio, festa dei lavoratori. (Alexander Jakhnagiev) ... 🔗ilgiornale.it

Primo Maggio, bandiere e palloncini con i colori dei sindacati alla manifestazione a Roma - Le immagini della manifestazione dei sindacati a Roma per il Primo maggio. Ecco bandiere e palloncini con i colori di Cgil, Cisl e Uil. 🔗msn.com

Primo Maggio, la manifestazione di Cgil, Cisl e Uil in piazza a Roma, le immagini - (Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2025 Le immagini della manifestazione di Cgil, Cisl e Uil per il Primo Maggio a Roma. Ad accompagnare la giornata quest'anno è lo slogan "Uniti per ... 🔗msn.com