Primo Maggio a Rende Sandro Principe con i lavoratori in piazza | Serve lavoro per giovani e donne sicurezza e innovazione

lavoro, il candidato sindaco Sandro Principe ha scelto di trascorrere la mattinata in piazza dell’Unità d’Italia a Rende, insieme ai rappresentanti dei lavoratori, lanciando un messaggio forte e chiaro: “Occorre mantenere alta l’attenzione sul mondo del lavoro, sulle opportunità da offrire a giovani e donne, e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, dove ancora oggi si registrano troppi incidenti, spesso mortali”.Principe ha ricordato la propria esperienza istituzionale come sottosegretario al Ministero del lavoro nei governi Amato e Ciampi: “Conosco bene queste problematiche – ha affermato – e ciò che ho appreso in quegli anni mi ha permesso di contribuire alla realizzazione della più grande area industriale della Calabria, con centinaia di imprese e migliaia di addetti”. 🔗 Laprimapagina.it - Primo Maggio a Rende, Sandro Principe con i lavoratori in piazza: “Serve lavoro per giovani e donne, sicurezza e innovazione” In occasione della Festa del, il candidato sindacoha scelto di trascorrere la mattinata indell’Unità d’Italia a, insieme ai rappresentanti dei, lanciando un messaggio forte e chiaro: “Occorre mantenere alta l’attenzione sul mondo del, sulle opportunità da offrire a, e sullanei luoghi di, dove ancora oggi si registrano troppi incidenti, spesso mortali”.ha ricordato la propria esperienza istituzionale come sottosegretario al Ministero delnei governi Amato e Ciampi: “Conosco bene queste problematiche – ha affermato – e ciò che ho appreso in quegli anni mi ha permesso di contribuire alla realizzazione della più grande area industriale della Calabria, con centinaia di imprese e migliaia di addetti”. 🔗 Laprimapagina.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

Il primo maggio amaro delle mamme di Patrizio Spasiano e Mattia Battistetti, morti, giovanissimi, sul posto di lavoro - Non li vedranno crescere, non li vedranno prender casa. Non li accompagneranno all’altare. Sono le mamme del 19enne Patrizio Spasiano e Mattia Battistetti, 23 anni, morti sul posto di lavoro. Giovanissimi. Per loro non ci sarà mai un primo maggio felice. «Noi veniamo da Secondigliano, un quartiere difficile. E abbiamo cresciuto i nostri figli con il senso del lavoro. E mio figlio così ha fatto. È andato a cercare lavoro. 🔗open.online

Primo maggio al Foro Boario - Cgil, Cisl, Uil, Acli e Movimento lavoratori di Azione cattolica, con il comitato del quartiere Foro Boario e il patrocinio del Comune di Tolentino, organizzano oggi la festa del Primo Maggio al parcheggio del Foro Boario. Inizierà alle 10.30 con una messa celebrata da don Rino Ramaccioni, nel 60esimo anniversario del suo sacerdozio; seguiranno gli interventi dei sindacati e il saluto del sindaco Sclavi per concludersi con alcuni brani eseguiti dal corpo bandistico Gabrielli. 🔗ilrestodelcarlino.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Presentata la lista di Innova Rende a sostegno di Sandro Principe; Vallefoglia celebra il Primo Maggio: il Sindaco Ucchielli rende omaggio ai lavoratori e richiama i valori della Repubblica; Rende, parte la corsa per le Comunali 2025: ecco tutti i candidati delle 6 liste a sostegno di Sandro Principe ·; Chi sarà il prossimo sindaco di Rende? Il primo sondaggio di Quicosenza premia Principe al primo turno. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Buon primo maggio, le origini della festa dei lavoratori e le frasi celebri - La scelta della data del primo maggio è stata fatta durante il congresso della Seconda Internazionale, in onore degli operai uccisi a Chicago nel 1886 durante una manifestazione ... 🔗corriere.it

Vi racconto Sandro Principe. La storia umana e politica di un leader pronto a far rinascere Rende - Sandro Principe più volte ha motivato la sua candidatura spiegando che «voltarsi dall’altra parte sarebbe stato un atto di vigliaccheria» ... 🔗quicosenza.it

Rende, Sandro Principe ufficializza sui social la candidatura a sindaco. E pubblica il suo logo - L’ex sindaco di Rende ed ex sottosegretario ha utilizzato i canali social per ufficializzare la sua candidatura alle prossime elezioni amministrative del 25 e 26 maggio. Sul profilo Facebook è stato ... 🔗corrieredellacalabria.it