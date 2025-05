Primo maggio a Portella della Ginestra | 78 anni dopo la strage memoria e lotta per un lavoro dignitoso

Primo maggio tra memoria e lotta, la manifestazione a Portella della Ginestra - Primo maggio a Portella della Ginestra per commemorare la strage del 1° maggio del 1947 in cui furono trucidate 11 persone, tra braccianti, contadini, donne e bambini. "Partigiani del lavoro" è infatti il titolo della manifestazione che quest’anno Cgil Palermo e Cgil Sicilia organizzano assieme... 🔗palermotoday.it

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

Il primo maggio amaro delle mamme di Patrizio Spasiano e Mattia Battistetti, morti, giovanissimi, sul posto di lavoro - Non li vedranno crescere, non li vedranno prender casa. Non li accompagneranno all’altare. Sono le mamme del 19enne Patrizio Spasiano e Mattia Battistetti, 23 anni, morti sul posto di lavoro. Giovanissimi. Per loro non ci sarà mai un primo maggio felice. «Noi veniamo da Secondigliano, un quartiere difficile. E abbiamo cresciuto i nostri figli con il senso del lavoro. E mio figlio così ha fatto. È andato a cercare lavoro. 🔗open.online

1 maggio: corteo a Portella della Ginestra per vittime strage - Con lo slogan "Partigiani del lavoro", scritto anche sulle magliette rosse indossate da molti sindacalisti, centinaia di persone hanno partecipato alla manifestazione organizzata dalla Cgil siciliana ... 🔗msn.com

Primo Maggio, la Cgil siciliana a Portella della Ginestra per commemorare come ogni anno le vittime della strage - La Cgil, da Portella, con la manifestazione intitolata «Partigiani del lavoro», ha rinnovato l’appello alla mobilitazione per i quesiti referendari, ... 🔗lasicilia.it

Primo maggio. Barbagallo a Casteldaccia e Portella: “Morire di lavoro è ingiusto e immorale” - Così il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo che stamattina, con una folta delegazione del Pd siciliano, si è recato a Casteldaccia, una delle tre manifestazioni nazionali di Cgil C ... 🔗ilsicilia.it