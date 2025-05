Primo Maggio a Napoli ricordato l' operaio della funivia del Faito morto

della funivia di Castellammare, per il quale chiediamo verità e. 🔗 Ilmattino.it - Primo Maggio, a Napoli ricordato l'operaio della funivia del Faito morto E' partito da «un sincero pensiero alla famiglia e alla memoria di Carmine Parlato, deceduto nel pieno del serviziodi Castellammare, per il quale chiediamo verità e. 🔗 Ilmattino.it

Cosa fare il primo maggio a Napoli: gli eventi e i musei aperti per la Festa dei Lavoratori - Cosa fare a Napoli il 1° maggio, il giorno della festa dei lavoratori? Ecco l’elenco dei siti archeologici, degli eventi e dei musei aperti nella festività.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Napoli, un milione di turisti tra Pasqua e Primo Maggio - Oltre 11 milioni di italiani hanno preferito esperienze autentiche nei territori meno affollati, all’insegna del relax, della scoperta enogastronomica e del benessere. Per questo, la scelta e’ stata fortemente orientata verso strutture che offrono servizi di benessere. La richiesta dei viaggiatori, infatti, ha spaziato dalle località balneari della Puglia e della Sicilia, alla montagna, ma si è rivolta anche alle destinazioni termali. 🔗ildenaro.it

Napoli, il Primo Maggio di Cgil, Cisl e Uil dedicato alla sicurezza sul lavoro - NAPOLI, 28 APRILE – “Uniti per un lavoro sicuro”: è il tema scelto da Cgil, Cisl e Uil per il Primo Maggio 2025 che a Napoli sarà celebrato in piazza Municipio. Due le iniziative principali, presentate questa mattina in conferenza stampa dai segretari generali Nicola Ricci (Cgil), Melicia Comberiati (Cisl) e Giovanni Sgambati (Uil). Alle ore 9:30, sotto la fermata della metro Linea 1 di Piazza Municipio, sarà deposta una corona di fiori alla lapide in memoria di Salvatore Renna, l’operaio morto nel 2014 durante i lavori della stazione. 🔗primacampania.it

Primo Maggio, il prefetto di Napoli: luoghi di lavoro siano sicuri - «Il mondo del lavoro ha bisogno del sostegno delle istituzioni, ma anche di un'azione efficace perché i luoghi di lavoro siano davvero sicuri». Così il ... 🔗msn.com