Primo maggio a Napoli | Da inizio anno in Campania già 12 incidenti mortali sul lavoro

Napoli ha salutato il Primo maggio con una manifestazione all?insegna dell?unità sindacale. CGIL, CISL e Uil hanno infatti celebrato insieme la Festa dei Lavoratori in piazza. 🔗 Ilmattino.it - Primo maggio a Napoli: «Da inizio anno in Campania già 12 incidenti mortali sul lavoro» ha salutato ilcon una manifestazione all?insegna dell?unità sindacale. CGIL, CISL e Uil hinfatti celebrato insieme la Festa dei Lavoratori in piazza. 🔗 Ilmattino.it

Ne parlano su altre fonti

Cosa fare il primo maggio a Napoli: gli eventi e i musei aperti per la Festa dei Lavoratori - Cosa fare a Napoli il 1° maggio, il giorno della festa dei lavoratori? Ecco l’elenco dei siti archeologici, degli eventi e dei musei aperti nella festività.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Napoli, un milione di turisti tra Pasqua e Primo Maggio - Oltre 11 milioni di italiani hanno preferito esperienze autentiche nei territori meno affollati, all’insegna del relax, della scoperta enogastronomica e del benessere. Per questo, la scelta e’ stata fortemente orientata verso strutture che offrono servizi di benessere. La richiesta dei viaggiatori, infatti, ha spaziato dalle località balneari della Puglia e della Sicilia, alla montagna, ma si è rivolta anche alle destinazioni termali. 🔗ildenaro.it

Napoli, con l’Inter torna la difesa a quattro? Olivera recuperato, probabile inizio dal primo minuto - L’inviato di SKY, Massimo Ugolini, ha parlato del Napoli e della prossima partita che vedrà gli azzurri sfidare l’Inter per la testa della classifica. Dopo due partite in cui il mister partenopeo è stato quasi costretto ad adottare un cambio di formazione per via degli infortuni, contro i nerazzurri è pronto a ritornare alla difesa […] L'articolo Napoli, con l’Inter torna la difesa a quattro? Olivera recuperato, probabile inizio dal primo minuto proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Approfondimenti da altre fonti

Ponte 1°maggio: tutti i servizi in campo tra trasporti, decoro, viabilità e sicurezza; Cosa fare il primo maggio a Napoli: gli eventi e i musei aperti per la Festa dei Lavoratori; Cosa fare a Napoli durante la settimana dal 28 aprile al 3 maggio 2025: il Lunedì di; Primo Maggio 2025 a Napoli: Cgil, Cisl e Uil uniti in piazza Municipio per la sicurezza sul lavoro. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Primo maggio a Napoli: «Da inizio anno in Campania già 12 incidenti mortali sul lavoro» - Napoli ha salutato il Primo Maggio con una manifestazione all’insegna dell’unità sindacale. CGIL, CISL e Uil hanno infatti celebrato insieme la Festa dei Lavoratori in ... 🔗ilmattino.it

Primo Maggio, a Napoli ricordato l'operaio della funivia del Faito morto - E' partito da «un sincero pensiero alla famiglia e alla memoria di Carmine Parlato, deceduto nel pieno del servizio della funivia di ... 🔗msn.com

Cosa fare il primo maggio a Napoli: gli eventi e i musei aperti per la Festa dei Lavoratori - Cosa fare a Napoli il 1° maggio, il giorno della festa dei lavoratori? Ecco l’elenco dei siti archeologici, degli eventi e dei musei aperti nella festività ... 🔗fanpage.it