Primo Maggio a Milano in attesa della May Day parade

della May Day parade promosso dai sindacati di base insieme ad associazioni, centri sociali e studenti che percorrerà un tratto della circonvallazione est e terminerà al Corvetto. Si tratta di un corteo “festoso, ma di lotta, per gridare 'no' al dilagare della precarietà e del lavoro povero e al Ddl sicurezza”, dicono gli organizzatori 🔗 Ilgiorno.it - Primo Maggio a Milano, in attesa della May Day parade Da piazzale Loreto sta per partire il corteoMay Daypromosso dai sindacati di base insieme ad associazioni, centri sociali e studenti che percorrerà un trattocirconvallazione est e terminerà al Corvetto. Si tratta di un corteo “festoso, ma di lotta, per gridare 'no' al dilagareprecarietà e del lavoro povero e al Ddl sicurezza”, dicono gli organizzatori 🔗 Ilgiorno.it

Primo maggio, il corteo a Milano per sicurezza e salari - Musica e colori a Milano per il corteo organizzato da Cgil, Cisl e Uil in occasione del Primo maggio. Centinaia i lavoratori in piazza per chiedere salari più adeguati e più sicurezza sul lavoro. “Ci sono 3 milioni di precari a cui bisogna dare voce”, spiega Enrico Vizza, segretario Uil Milano. “Si può essere poveri con 2 mila euro al mese? In alcune aree del Paese 2 mila euro non bastano, quando hai il 40% del tuo stipendio che viene eroso dall’abitazione. 🔗lapresse.it

Corteo primo maggio 2025 a Milano: “Uniti per un lavoro sicuro”. Percorso, orari e concerto - Milano, 28 aprile 2025 – “Uniti per un lavoro sicuro”: è questo lo slogan che Cgil, Cisl e Uil hanno scelto per la Festa dei Lavoratori 2025. I tre sindacati confederali dedicano la giornata del Primo Maggio 2025 al problema delle morti e degli infortuni sul lavoro. Un tema di "drammatica attualità" visto che nel 2024 - sottolineano - nell’area metropolitana milanese, si sono verificati 44 incidenti mortali (1 ogni 8 giorni) e si sono contate 36. 🔗ilgiorno.it

Primo Maggio a Milano, metropolitana e linee di superficie: gli orari di Atm - Milano, 30 aprile 2025 – Ultimo ponte di primavera e per chi resta in città “bisogna fare i conti” con le modifiche agli orari di servizio di trasporto pubblico, gestito da Atm, previste per giovedì 1° maggio. Ecco orari e “tagli” alle corse di metropolitana e mezzi di superficie anche per la concomitanza delle manifestazioni della Festa dei Lavoratori. Manifestazione Primo Maggio Metropolitana Linee di superficie Corse notturne Parcheggi Radiobus e bus a chiamata Atm Point Manifestazione Primo Maggio “Su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza – spiega Atm – alcune ... 🔗ilgiorno.it

Primo maggio a Milano, in piazza per sicurezza e salari: "Il lavoro non è più una priorità" - Centinaia di lavoratori hanno sfilato oggi per le strade di Milano , da Porta Venezia a piazza della Scala, nel tradizionale corteo del Primo maggio organizzato da Cgil , Cisl e Uil. Tra musica e band ... 🔗informazione.it

Concerto Primo Maggio 2025, non solo Roma: le alternative da Milano a Taranto - Giovedì 1° maggio tanti concerti porteranno musica e riflessione su numerosi palchi d’Italia. Se piazza San Giovanni in Laterano ospiterà il celebre appuntamento condotto da Noemi, Ermal Meta e ... 🔗tg24.sky.it

Primo Maggio, il corteo dei sindacati a Milano: “Sicurezza e salari le priorità del Lavoro” - Da Porta Venezia alla Scala. Stanzione (Cgil): “Non investire nel lavoro e nel lavoro di qualità significa impoverire uno degli aspetti principali della vita” ... 🔗msn.com