Primo maggio a Milano due cortei per la sicurezza sul lavoro | orari e percorsi La diretta

Milano. Due gli appuntamento per questo Primo maggio in città. Da un lato il corteo dei sindacati confederali, dall'altro quello dei sindacati di base e della May Day Parade. Il corteo del mattinoLa prima manifestazione parte alle 9.30 da Porta Venezia, organizzata. 🔗 Milanotoday.it - Primo maggio a Milano, due cortei per la sicurezza sul lavoro: orari e percorsi. La diretta Festa dei Lavoratori a. Due gli appuntamento per questoin città. Da un lato il corteo dei sindacati confederali, dall'altro quello dei sindacati di base e della May Day Parade. Il corteo del mattinoLa prima manifestazione parte alle 9.30 da Porta Venezia, organizzata. 🔗 Milanotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Scontro tra due auto a Soliera: un ferito grave su via primo maggio - Nella serata di ieri, sabato 15 marzo, intorno alle 19:03, si è verificato un incidente stradale a Soliera lungo via primo maggio, che ha coinvolto due automobili. La dinamica esatta dello scontro è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, con... 🔗modenatoday.it

Corteo primo maggio 2025 a Milano: “Uniti per un lavoro sicuro”. Percorso, orari e concerto - Milano, 28 aprile 2025 – “Uniti per un lavoro sicuro”: è questo lo slogan che Cgil, Cisl e Uil hanno scelto per la Festa dei Lavoratori 2025. I tre sindacati confederali dedicano la giornata del Primo Maggio 2025 al problema delle morti e degli infortuni sul lavoro. Un tema di "drammatica attualità" visto che nel 2024 - sottolineano - nell’area metropolitana milanese, si sono verificati 44 incidenti mortali (1 ogni 8 giorni) e si sono contate 36. 🔗ilgiorno.it

Primo Maggio a Milano, metropolitana e linee di superficie: gli orari di Atm - Milano, 30 aprile 2025 – Ultimo ponte di primavera e per chi resta in città “bisogna fare i conti” con le modifiche agli orari di servizio di trasporto pubblico, gestito da Atm, previste per giovedì 1° maggio. Ecco orari e “tagli” alle corse di metropolitana e mezzi di superficie anche per la concomitanza delle manifestazioni della Festa dei Lavoratori. Manifestazione Primo Maggio Metropolitana Linee di superficie Corse notturne Parcheggi Radiobus e bus a chiamata Atm Point Manifestazione Primo Maggio “Su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza – spiega Atm – alcune ... 🔗ilgiorno.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Primo maggio a Milano, due cortei per la sicurezza sul lavoro: orari e percorsi. La diretta; Corteo del Primo Maggio a Milano, doppio appuntamento “per un lavoro sicuro”: orari e percorsi; Cosa fare (anche gratis) a Milano per il ponte del 1° maggio: tutti gli eventi; Eventi a Milano di questa settimana (dal 28 aprile al 4 maggio 2025). 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Corteo del Primo Maggio a Milano, doppio appuntamento “per un lavoro sicuro”: orari e percorsi - In mattinata la manifestazione dei sindacati confederali da Porta Venezia a piazza della Scala, nel pomeriggio sfileranno i sindacati di base e la May Day Parade, nel cuore del Corvetto ... 🔗msn.com

Primo maggio a Milano, due cortei per la sicurezza sul lavoro: orari e percorsi. La diretta - Festa dei Lavoratori a Milano. Due gli appuntamento per questo Primo maggio in città. Da un lato il corteo dei sindacati confederali, dall'altro quello dei sindacati di base e della May Day Parade. 🔗milanotoday.it

Idee per il Primo maggio a Milano - La giornata è anche un’occasione di riposo e di svago, un momento da ritagliarsi per se stessi (magari coltivando i propri interessi culturali), o con la famiglia ... 🔗msn.com