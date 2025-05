Primo Maggio a Istanbul 400 arresti

Istanbul, in Turchia, oltre 400 persone che hanno tentato di fare un corteo verso la centrale piazza Taksim, in occasione del Primo Maggio. I manifestanti sono stati fermati nel quartiere di Sisli, dove lavoratori, studenti e attivisti si erano radunati con l'intenzione di marciare verso Taksim, dove le dimostrazioni sono vietate dal 2013. "Manifestazioni illegali" al di fuori delle aree in cui erano state autorizzate, ha spiegato la Prefettura.

Istanbul, oltre 250 arresti durante le proteste per il primo maggio a piazza Taksim - Ancora un 1 maggio segnato da violenze e arresti a Istanbul: secondo l’Associazione dei Giuristi Contemporanei (Chd), citata dall’emittente Halk Tv, almeno 250 persone sono state fermate dalla polizia mentre cercavano di raggiungere la centrale Piazza Taksim, simbolo storico della Festa dei Lavoratori ma da anni interdetta alle manifestazioni. Le forze dell’ordine sono intervenute con particolare severità contro alcuni gruppi, soprattutto giovani, che volevano celebrare la giornata in quella zona. 🔗ilfattoquotidiano.it

Turchia: 180 fermati a Istanbul per tentata manifestazione del primo maggio - L'associazione degli avvocati turca Chd ha denunciato che almeno 180 persone sono state fermate dalle forze dell'ordine a Istanbul per avere tentato di raggiungere la centrale piazza Taksim in occasione del primo maggio, dove sono state vietate manifestazione di massa e l'area è stata chiusa dalle forze dell'ordine con barricate. Il centro della città è blindato e tutte le principali vie che portano a Taksim sono state bloccate dalle forze di polizia fin dal mattino, mentre sono anche state chiuse le fermate delle linee metropolitane e dei tram che si avvicinano o passano per il quartiere ... 🔗quotidiano.net

