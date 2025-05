Primo maggio a Fornaci La fiera con tante novità Pompieropoli per i bimbi

Primo maggio a Fornaci che oggi vedrà il suo giorno clou. Già ieri si è potuto verificare il buon lavoro organizzativo e di allestimento del comitato Primo maggio. In tanti hanno poi visitato le varie esposizioni che occupano, piazza IV Novembre, via Dante Alighieri, via Medi, piazzale don Minzoni, tutta l'area del parco Menichini. Oggi, nel campetto rosso dietro la chiesa, anche il ritorno della bella manifestazione "Pompieropoli", una giornata speciale per tutti i bambini per vivere un giorno da vigile del fuoco.La mostra-mercato "I sapori della nostra terra" quest'anno è in versione. street e la si trova con diversi banchi ubicati nella zona vicino all'ufficio postale. Piazza IV Novembre ospita la gettonatissima mostra mercato del fiore con circa 15 stand stand dei vivaisti che da sempre animano questo luogo con fiori e piante e che provengono da tutta la provincia.

