Primo maggio a Casteldaccia una marcia dove morirono cinque operai | Uniti per un lavoro sicuro

Primo maggio. "Uniti per un lavoro sicuro" è lo slogan scelto dai sindacati quest'anno per una giornata di mobilitazione, dedicata ai temi della salute e sicurezza sul lavoro. Nel pomeriggio si terrà il tradizionale.

"Sicurezza e lavoro, serve partecipazione e coesione", delegazione del sindacato a Casteldaccia per il Primo Maggio - Lavoro e sicurezza che si uniscono allo sviluppo. Sono i temi del Primo Maggio 2025 che vedrà una delle tre manifestazioni nazionali in Sicilia, dalle 10 in piazza Matrice a Casteldaccia, dove concluderà la segretaria generale Cisl nazionale Daniela Fumarola. La delegazione della Cisl Messina... 🔗messinatoday.it

Primo maggio: Casteldaccia una delle tre piazze scelte da Cgil, Cisl e Uil nazionali - Casteldaccia ospiterà una delle tre manifestazioni nazionali di Cgil, Cisl e Uil per il primo maggio. Le altre due manifestazioni nazionali di Cgil Cisl e Uil si svolgeranno, in contemporanea con quella di Casteldaccia, a Montemurlo, in provincia di Prato e a Roma. A piazza Matrice (la piazza... 🔗palermotoday.it

1 Maggio, oggi la marcia di Casteldaccia dove morirono i 5 operai - Casteldaccia ospiterà oggi una delle tre manifestazioni nazionali di Cgil Cisl e Uil per il Primo Maggio. Le altre due manifestazioni nazionali di Cgil Cisl e Uil si svolgeranno, in contemporanea con ... 🔗msn.com

Primo maggio a Casteldaccia, la leader della Cisl Fumarola: la piaga del lavoro nero è estesa nel Paese - «Siamo qui in piazza a Casteldaccia per gridare mai più, mai più morti sul lavoro. C'è bisogno assolutamente di una strategia nazionale da mettere in ... 🔗msn.com

Primo Maggio a Casteldaccia, il messaggio di Daniela Fumarola: “Sicurezza sul lavoro deve diventare priorità nazionale” - BlogSicilia, ha scelto di ospitare, in questo primo maggio, un editoriale di pugno di Daniela Fumarola, la segretaria nazionale Cisl che spiega la lotta alle inaccettabili tragedie sul lavoro e la sce ... 🔗blogsicilia.it