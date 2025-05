Primo maggio a Bologna la compagna di Cubello | Lorenzo è stato ucciso dovevamo sposarci Video

Bologna, 1 maggio 2025 – Tra le testimonianze in piazza maggiore, a Bologna, per il Primo maggio, quella che è la Festa dei Lavoratori, anche le parole di Paola Pawlikowicz, compagna di Lorenzo Cubello, morto a 37 anni nell'esplosione del 23 ottobre 2024 all'impianto della Toyota a Borgo Panigale. Con lui perse la vita anche Fabio Tosi, 34 anni. La donna ha deciso di inviare un Video messaggio, ascoltato però solo in audio. Qui invece la versione completa, con immagini e testimonianza Video, oltre a foto e musica. Un lavoro fatto da Cgil, Cisl e Uniti, "Uniti per un lavoro sicuro", come recita lo slogan del Primo maggio di quest'anno.Un giorno come tanti diventa una tragedia"Era un giorno come un altro. Lorenzo mi ha saluto dicendo 'ci vediamo stasera'. Ricordo era un giorno piovoso, l'ultima volta l'ho sentito alle 17. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Primo maggio a Bologna, la compagna di Cubello: “Lorenzo è stato ucciso, dovevamo sposarci” / Video , 12025 – Tra le testimonianze in piazzare, a, per il, quella che è la Festa dei Lavoratori, anche le parole di Paola Pawlikowicz,di, morto a 37 anni nell'esplosione del 23 ottobre 2024 all'impianto della Toyota a Borgo Panigale. Con lui perse la vita anche Fabio Tosi, 34 anni. La donna ha deciso di inviare unmessaggio, ascoltato però solo in audio. Qui invece la versione completa, con immagini e testimonianza, oltre a foto e musica. Un lavoro fatto da Cgil, Cisl e Uniti, "Uniti per un lavoro sicuro", come recita lo slogan deldi quest'anno.Un giorno come tanti diventa una tragedia"Era un giorno come un altro.mi ha saluto dicendo 'ci vediamo stasera'. Ricordo era un giorno piovoso, l'ultima volta l'ho sentito alle 17. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

