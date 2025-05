Primo Maggio 2025 tutti i musei di Genova aperti al pubblico

Primo Maggio, i musei di Genova aprono le loro porte al pubblico per celebrare la festa con una ricca offerta culturale. Anche i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali resteranno aperti, con i consueti costi e modalità: a Genova. 🔗 Genovatoday.it - Primo Maggio 2025, tutti i musei di Genova aperti al pubblico Anche in occasione della festività del, idiaprono le loro porte alper celebrare la festa con una ricca offerta culturale. Anche i, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali resteranno, con i consueti costi e modalità: a. 🔗 Genovatoday.it

Concerto Primo maggio 2025 a Roma: tutti i nomi dei cantanti in scaletta e le informazioni per partecipare - È stato completato il cartellone degli artisti che si esibiranno nella scaletta del Concertone del Primo Maggio di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL che si terrà in Piazza San Giovanni in Laterano. Tra i cantanti ci sono Achille Lauro, Elodie, Alfa, Gaia, Ghali, Giorgia, Gazzelle, Gabry Ponte e Lucio Corsi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Concertone del Primo maggio 2025, da Achille Lauro a Lucio Corsi ecco tutti i musicisti sul palco e dove vederlo - Svelato stamane durante una conferenza stampa nella sede Rai di Via Asiago il cast del Concertone del Primo Maggio di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany. Sono 44 gli artisti, tra big ed esordienti, che si alterneranno sul palco di quello che si può considerare il secondo evento della stagione musicale italiana dopo il Festival di Sanremo, anzi, come lo ha definito il direttore artistico Massimo Bonelli: «L’emporio della musica italiana». 🔗open.online

Buon Primo Maggio 2025: le 20 frasi più belle da inviare per la Festa dei Lavoratori - Le migliori frasi per augurare Buon 1 Maggio 2025: 20 messaggi originali e significativi da condividere per celebrare la Festa dei Lavoratori ... 🔗younipa.it

