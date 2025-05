Primo Maggio 2025 | ricordo di Luana D’Orazio dedicata a lei strada di Montemurlo La ministra abbraccia la madre

Luana D'Orazio, faccio uno strappo al protocollo. Quello che è accaduto a Emma Marrazzo è l'incubo di tutte le mamme e di tutte le nonne, lo dico da mamma e da nonna". Così la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, intervenendo a Montemurlo (Prato) in occasione della cerimonia organizzata dal comune per intitolare una strada a Luana D'Orazio, morta sul lavoro a 22 anni in una azienda tessile

