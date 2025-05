Primo maggio 2025 oggi il concerto a Roma | orari e dove vederlo

Leo Gassmann apre il 'concerto del Primo maggio' a Roma sul palco di San Giovanni contando "Bella Ciao". "Una grande emozione. Una canzone molto importante, molto significativa che ci ricorda che 80 anni fa siamo stati liberati da un'oppressione violenta che non ci permetteva di vivere in un paese libero e democratico – ha detto il cantante capitolino a LaPresse – È stata un lotta che è partita dai giovani, da ragazzi e ragazze che hanno voluto uscire da quel momento buio e quindi sono felice di cantarla anche per loro. È una grande responsabilità, storicamente parlando e sarà un bellissimo momento". La lineup del concertone del Primo maggio a Roma E' completa la lineup del concertone del Primo maggio, che sarà presentato dalla Piazza San Giovanni a Roma da Noemi, Ermal Meta e Bigmama. Tra gli artisti protagonisti che si succederanno sul palco, anche Achille Lauro, Giorgia ed Elodie.

Buon primo maggio 2025: frasi e immagini per gli auguri oggi, 1 maggio - Buon primo maggio 2025: frasi e immagini per gli auguri oggi, 1 maggio AUGURI BUON PRIMO MAGGIO 2025 FRASI IMMAGINI – Oggi, giovedì 1 maggio 2025, ricorre la Festa dei Lavoratori. In molti nel corso delle prossime ore invieranno ad amici e parenti su WhatsApp frasi e immagini di auguri, anche da condividere sui social, in particolare su Facebook o Instagram. Siete alla ricerca di qualche immagine o frase per i vostri auguri di Buon Primo Maggio 2025? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. 🔗tpi.it

Buon primo maggio 2025: le immagini per gli auguri oggi, 1 maggio - Buon primo maggio 2025: le immagini per gli auguri oggi, 1 maggio BUON PRIMO MAGGIO 2025 IMMAGINI – Oggi, giovedì 1 maggio 2025, ricorre la Festa dei Lavoratori. Evento che sarà celebrato in tutto il Paese con amici e parenti. Siete alla ricerca di qualche immagine per i vostri auguri di Buon Primo Maggio 2025? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Ecco una selezione delle immagini di auguri per la Festa dei lavoratori più originali e divertenti: Frasi Abbiamo visto le immagini per gli auguri di Buon primo maggio 2025, ma quali sono le frasi che potrebbero tornare utili? Eccone ... 🔗tpi.it

Movieplayer al Comicon Napoli 2025, al via oggi la XXV edizione: ecco il programma di giovedì 1° maggio - Il 1° Maggio si alza il sipario su Comicon Napoli 2025, arrivato alla XXV edizione: quest'anno ospiti e numeri da record, con tutti i biglietti esauriti per tutta la durata del festival. Il Comicon Napoli 2025 inaugura oggi, giovedì 1° maggio, la sua 25a edizione con una parata di star tra musica, manga e celebrazioni pop. Attesi ospiti internazionali, anteprime e panel da tutto esaurito in una giornata che promette di lasciare il segno. 🔗movieplayer.it

Concerto primo maggio 2025, strade chiuse e linee bus deviate: tutte le info - Concerto primo maggio 2025, strade chiuse e linee bus deviate: tutte le informazioni nel dettaglio in vista del Concertone. Scopri di più ... 🔗tpi.it

Concerto Primo Maggio 2025 a Roma: la scaletta con gli orari tv. Chi sono i cantanti (in ordine alfabetico) - Chi canta, chi conduce, a che ora si parte e dove vederlo in tv. Ecco tutto ciò che dovete sapere sul Concertone di Piazza San Giovanni. Tra i più attesi Elodie, Achille Lauro e Lucio Corsi ... 🔗msn.com

Chi c’è al Concerto del primo maggio 2025 - Oggi, primo maggio 2025, in occasione della Festa dei lavoratori ci sarà il tradizionale concerto in piazza San Giovanni, a Roma. Il cosiddetto “ Concertone ” viene organizzato ogni anno dal 1990 dai ... 🔗ilpost.it