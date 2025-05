Primo Maggio 2025 Mimì al Concertone | Meraviglioso essere in un Paese in cui possiamo esprimerci

essere super fortunata ad avere 17 anni e vivere queste cose a pieno. Sono super grata”. Così Mimì, fresca vincitrice di XFactor, a margine del Concertone del Primo Maggio a Roma. “Che consiglio posso dare ai giovani? Da 17enne piccolina quale sono quello che mi sento di consigliare è di imparare tantissimo attorno a voi. Sembra un cliché, ma sapere è potere. È una cosa meravigliosa essere in un Paese in cui possiamo imparare ed esprimerci liberamente” aggiunge la giovane artista, che poi parla dei suoi piani futuri: “Sono molto felice di far parte della nuova scena musicale italiana. Dove voglio arrivare? Il mio sogno è fare un sacco di live e festival. Il sogno è il Coachella, ma comunque il sogno è quello di essere sempre più felice nelle cose che faccio, perché purtroppo ci si dimentica perché si è iniziato a fare tutto ciò, ma spero di non perdere quel fuoco”, conclude Mimì. 🔗 Lapresse.it - Primo Maggio 2025, Mimì al Concertone: “Meraviglioso essere in un Paese in cui possiamo esprimerci” “Come mi sento? Penso disuper fortunata ad avere 17 anni e vivere queste cose a pieno. Sono super grata”. Così, fresca vincitrice di XFactor, a margine deldela Roma. “Che consiglio posso dare ai giovani? Da 17enne piccolina quale sono quello che mi sento di consigliare è di imparare tantissimo attorno a voi. Sembra un cliché, ma sapere è potere. È una cosa meravigliosain unin cuiimparare edliberamente” aggiunge la giovane artista, che poi parla dei suoi piani futuri: “Sono molto felice di far parte della nuova scena musicale italiana. Dove voglio arrivare? Il mio sogno è fare un sacco di live e festival. Il sogno è il Coachella, ma comunque il sogno è quello disempre più felice nelle cose che faccio, perché purtroppo ci si dimentica perché si è iniziato a fare tutto ciò, ma spero di non perdere quel fuoco”, conclude. 🔗 Lapresse.it

Se ne parla anche su altri siti

Concertone Primo Maggio 2025, ecco tutto il cast: Elodie, Ghali, Giorgia, Lucio Corsi, Achille Lauro - Annunciato il cast completo del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi e BigMama Annunciato il cast del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi, BigMama e con le incursioni di Vincenzo Schettini. L’evento, trasmesso su Rai3 dalle ore 15.15, torna in Piazza san Giovanni e ospiterà molti degli artisti italiani più amati, con un occhio di riguardo nei confronti della nuova scena musicale, anche con il concorso 1MNext, di cui sono stati annunciati i tre vincitori: Cordio, Fellow e Diniche. 🔗.com

Noemi, video intervista Concertone Primo Maggio 2025: «Qui padrona di casa, vorrei un Claudio Ranieri nella mia vita» - La nostra video intervista a Noemi, tra i conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma, che ci ha parlato anche del suo nuovo singolo in uscita Non sono io e della Roma di Claudio Ranieri Vi presentiamo la nostra video intervista a Noemi, tra i conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma, sul palco di Piazza San Giovanni. L’artista ci ha raccontato l’emozione di tornare a condurre l’evento, anticipandoci anche l’uscita del suo nuovo singolo Non sono io, e condividendo il suo affetto per la Roma di Claudio Ranieri. 🔗.com

Concerto del Primo Maggio 2025, annunciati i primi artisti - La lineup del Concerto del Primo Maggio – appuntamento immancabile – comincia a prendere forma. E, dando un’occhiata ai primi nomi, è subito Sanremo Vibes: ritroviamo sul palco non solo diversi artisti dell’edizione del 2025, come Gaia, Lucio Corsi, Brunori Sas, ma anche Gabry Ponte. E pensare che a breve Ponte e Corsi si ritroveranno a rappresentare San Marino e l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025. 🔗dilei.it

Ne parlano su altre fonti

VIDEO Primo Maggio 2025, Mimì al Concertone: Meraviglioso essere in un Paese in cui possiamo; Sul palco del Concertone oltre 50 artisti, anche Achille Lauro, Giorgia, Lucio Corsi e Gabry Ponte - Mondo Marcio, giovani vivono fase incerta, servono veri eroi; Primo Maggio, Mimi Caruso: “Felice di far parte della scena musicale italiana. Sogno il Coachella”; Meteo Torino: oggi e domani sereno, Sabato 3 nubi sparse. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media