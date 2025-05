Primo maggio 2025 i cortei e gli appelli | Stop infortuni e lavoro povero

Primo maggio milanese. Alle 9.30 partirà da Porta Venezia la manifestazione di Cgil, Cisl e Uil dedicata al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che avrà come slogan. “Uniti per un lavoro sicuro”. Sarà anche l’occasione per rilanciare la campagna referendaria per la consultazione dell’8 e 9 giugno, che ha tra i quesiti proposti proprio uno sulla sicurezza. “Nel 2024 nell’area metropolitana milanese - ricorda la Cgil - si sono verificati 44 incidenti mortali (1 ogni 8 giorni) e si sono contate 36.464 denunce di infortunio (10 al giorno) e 670 denunce di malattia professionale (2 al giorno)”. 🔗 Ilgiorno.it - Primo maggio 2025, i cortei e gli appelli: “Stop infortuni e lavoro povero” Milano – Da una parte il corteo dei sindacati confederali da Porta Venezia a piazza della Scala, dall’altro quello più lungo e movimentato dei sindacati di base e della May Day Parade, che quest’anno terminerà nel cuore del Corvetto. Sono due gli appuntamenti principali delmilanese. Alle 9.30 partirà da Porta Venezia la manifestazione di Cgil, Cisl e Uil dedicata al tema della salute e sicurezza nei luoghi di, che avrà come slogan. “Uniti per unsicuro”. Sarà anche l’occasione per rilanciare la campagna referendaria per la consultazione dell’8 e 9 giugno, che ha tra i quesiti proposti proprio uno sulla sicurezza. “Nel 2024 nell’area metropolitana milanese - ricorda la Cgil - si sono verificati 44 incidenti mortali (1 ogni 8 giorni) e si sono contate 36.464 denunce dio (10 al giorno) e 670 denunce di malattia professionale (2 al giorno)”. 🔗 Ilgiorno.it

(Adnkronos) – Primo maggio e tradizionale Concertone oggi a Roma per la Festa dei Lavoratori, con piazza San Giovanni che quest'anno torna ad ospitare l'evento dopo la conclusione dei lavori di riqualificazione. Inevitabili le ripercussioni sul traffico della Capitale, che in giornata ospita anche una manifestazione anche al Tiburtino, mentre da piazza Vittorio a via dei Fori Imperiali e in zona largo Preneste sono in programma cortei.

Annunciato il cast completo del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi e BigMama. L'evento, trasmesso su Rai3 dalle ore 15.15, torna in Piazza san Giovanni e ospiterà molti degli artisti italiani più amati, con un occhio di riguardo nei confronti della nuova scena musicale, anche con il concorso 1MNext, di cui sono stati annunciati i tre vincitori: Cordio, Fellow e Diniche.

