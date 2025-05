Primo Maggio 2025 Carl Brave | Cosa ne penso del governo Meloni? Ciao!

Carl Brave con i giornalisti fuori dal palco del Concertone del Primo Maggio, organizzato in piazza San Giovanni a Roma. Il cantante ha prima risposto sul tema scelto dai sindacati quest’anno, la sicurezza sul lavoro: “Un tema importantissimo, cerchiamo di migliorarci tutti”. Poi, quando gli è stato chiesto un parere sul governo Meloni ha preferito salutare e andare via. 🔗 Lapresse.it - Primo Maggio 2025, Carl Brave: “Cosa ne penso del governo Meloni? Ciao!” Siparietto dicon i giornalisti fuori dal palco del Concertone del, organizzato in piazza San Giovanni a Roma. Il cantante ha prima risposto sul tema scelto dai sindacati quest’anno, la sicurezza sul lavoro: “Un tema importantissimo, cerchiamo di migliorarci tutti”. Poi, quando gli è stato chiesto un parere sulha preferito salutare e andare via. 🔗 Lapresse.it

