Primo maggio 2025 al lavoro nel superfestivo? Quanto incide sulla busta paga

Primo maggio, considerato un giorno 'superfestivo', non interromperanno il loro servizio. Un esercito di persone che comunque timbrerà il cartellino lavorando, in alcuni casi, per la comunità. Per sapere cosa 'succede' in busta paga AdnkronosLabitalia ha interpellato Celestino Bottoni, presidente.

Primo Maggio 2025: i nuovi maestri del lavoro in Toscana. Stelle al merito. Ecco i nomi - Stelle al merito per 75 nuovi 'maestri del lavoro' in Toscana. La cerimonia si svolgerà domani 1 maggio 2025 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio: a consegnare le onorificenze, conferite dal Presidente della Repubblica ai lavoratori che si sono distinti nelle attività professionali svolte in ambito aziendale, i prefetti dei capoluoghi di provincia della Toscana insieme ai sindaci del territorio di residenza degli insigniti L'articolo Primo Maggio 2025: i nuovi maestri del lavoro in Toscana. 🔗.com

Corteo primo maggio 2025 a Milano: “Uniti per un lavoro sicuro”. Percorso, orari e concerto - Milano, 28 aprile 2025 – “Uniti per un lavoro sicuro”: è questo lo slogan che Cgil, Cisl e Uil hanno scelto per la Festa dei Lavoratori 2025. I tre sindacati confederali dedicano la giornata del Primo Maggio 2025 al problema delle morti e degli infortuni sul lavoro. Un tema di "drammatica attualità" visto che nel 2024 - sottolineano - nell’area metropolitana milanese, si sono verificati 44 incidenti mortali (1 ogni 8 giorni) e si sono contate 36. 🔗ilgiorno.it

Primo Maggio 2025 a Treviso: Cgil, Cisl e Uil “Uniti per un lavoro sicuro” - Il Primo Maggio 2025 è dedicato al tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. “Uniti per un lavoro sicuro”, questo lo slogan scelto da Cgil, Cisl e Uil territoriali per celebrare la Festa dei Lavoratori e delle Lavoratrici. A Treviso l’appuntamento è alle ore 10.00 in piazzetta... 🔗trevisotoday.it

Primo maggio 2025, al lavoro nel superfestivo? Quanto incide sulla busta paga - (Adnkronos) - Commercio, turismo, pubblica sicurezza e sanità. Sono questi i settori che, anche il primo maggio, considerato un giorno 'superfestivo', non interromperanno il loro servizio. Un esercito ... 🔗msn.com

Primo maggio 2025: il lavoro in Italia tra poche luci e tante ombre - La narrazione governativa parla con toni trionfalistici di “nuovo record storico” nel 2024 per l’occupazione, ma un’analisi più completa ed obiettiva non può prescindere dalle criticità strutturali. 🔗ilfoglietto.it

'Per il lavoro sicuro', il Primo Maggio di Cgil Cisl Uil - 'Uniti per un lavoro sicuro, Cgil, Cisl e Uil dedicano il Primo Maggio 2025 al tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con un accento sull'emergenza delle morti sul lavoro sottolinea ... 🔗ansa.it