Primo maggio 2025 a Milano corteo dei sindacati dedicato a Liliana Segre In 10mila per la May Day Parade

Milano, 1 maggio 2025 – Anche Milano ha celebrato il Primo maggio 2025, la Festa dei Lavoratori. Il Primo appuntamento è stato questa mattina: intorno alle 9.30 è partito da porta Venezia il tradizionale corteo dei sindacati. I manifestanti sono arrivati in piazza Scala dietro allo striscione di testa con lo slogan nazionale 'Uniti per un lavoro sicuro'. Dal palco allestito davanti alla sede del Comune di Milano si sono alternati al microfono delegati e delegate sindacali e i Segretari milanesi di Cgil, Cisl e Uil, Luca Stanzione, Giovanni Abimelech, Enrico Vizza. "Il Primo maggio del 1945 veniva liberata dal campo di Ravensburg Liliana Segre. Questo Primo maggio milanese lo dedichiamo a lei, ogni volta che ti insultano Liliana, noi siamo al tuo fianco", ha detto dal palco il Segretario milanese della Cgil Luca Stanzione. 🔗 Ilgiorno.it - Primo maggio 2025 a Milano, corteo dei sindacati dedicato a Liliana Segre. In 10mila per la May Day Parade , 1– Ancheha celebrato il, la Festa dei Lavoratori. Ilappuntamento è stato questa mattina: intorno alle 9.30 è partito da porta Venezia il tradizionaledei. I manifestanti sono arrivati in piazza Scala dietro allo striscione di testa con lo slogan nazionale 'Uniti per un lavoro sicuro'. Dal palco allestito davanti alla sede del Comune disi sono alternati al microfono delegati e delegate sindacali e itari milanesi di Cgil, Cisl e Uil, Luca Stanzione, Giovanni Abimelech, Enrico Vizza. "Ildel 1945 veniva liberata dal campo di Ravensburg. Questomilanese lo dedichiamo a lei, ogni volta che ti insultano, noi siamo al tuo fianco", ha detto dal palco iltario milanese della Cgil Luca Stanzione. 🔗 Ilgiorno.it

Primo maggio 2025 a Milano, corteo dei sindacati dedicato a Liliana Segre. In 10mila per la May Day Parade - Questa mattina la tradizionale manifestazione di Cgil, Cisl e Uil. In testa lo striscione con lo slogan nazionale: “Uniti per un lavoro sicuro”. L’omaggio alla senatrice a vita. Nel pomeriggio il trad ... 🔗ilgiorno.it

