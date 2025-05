Prime Video | le novità di maggio 2025 da Un altro piccolo favore alle serie con Nicole Kidman e Jessica Biel

Prime nel mese di maggio, tra produzioni originali e non. Ecco quello che vedremo, incluso il nuovo film con Anna Kendrick e Blake Lively e la nuova serie thriller con Jessica Biel. Inizia un nuovo mese, maggio 2025, e su Prime Video arrivano nuovi titoli. Produzioni originali per film e serie tv, ma anche i titoli che il pubblico conosce già e ama. Vediamo dunque cosa troveremo in piattaforma nel mese di maggio. Le serie tv Iniziamo dalle serie, tra cui troveremo nuove produzioni originali: la docuserie Octopus!, Overcompensating-L'inganno, Motorheads, e la serie thriller Sorelle sbagliate. Octupus!, dall'8 maggio Overcompensating - L'Inganno, dal 15 maggio Motorheads, dal 20 maggio Nove perfetti sconosciuti S2, dal 22 maggio (8 episodi: i primi 2 disponibili subito, nuove puntate in uscita ogni settimana) Earnhardt, dal 22

