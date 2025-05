Prime dimissioni per Trump dopo solo 100 giorni | Waltz lascia l’incarico La mossa dopo lo scandalo della chat sull’attacco in Yemen

Waltz, e il suo vice Alex Wong lasceranno i loro incarichi alla Casa Bianca. Secondo la Cbs, che cita fonti a conoscenza della questione, l’annuncio delle dimissioni è atteso nelle prossime ore. Anche Politico ha confermato la notizia. Quelle di Waltz e del suo vice sarebbero le Prime dimissioni per l’amministrazione Trump, dopo appena 100 giorni dall’insediamento.Il giornalista nella chat sui piani di guerra in YemenLo scorso mese, Waltz era finito sotto accusa dopo aver creato una chat su Signal, includendo per errore il direttore della rivista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, rivelando il contenuto di una discussione riservata con alti funzionari della sicurezza nazionale sui piani per un attacco militare contro obiettivi Houthi in Yemen. 🔗 Il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, Mike, e il suo vice Alex Wong lasceranno i loro incarichi alla Casa Bianca. Secondo la Cbs, che cita fonti a conoscenzaquestione, l’annuncio delleè atteso nelle prossime ore. Anche Politico ha confermato la notizia. Quelle die del suo vice sarebbero leper l’amministrazioneappena 100dall’insediamento.Il giornalista nellasui piani di guerra inLo scorso mese,era finito sotto accusaaver creato unasu Signal, includendo per errore il direttorerivista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, rivelando il contenuto di una discussione riservata con alti funzionarisicurezza nazionale sui piani per un attacco militare contro obiettivi Houthi in. 🔗 Open.online

