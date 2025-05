Primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG

Primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG arriva nel cuore della stagione, portando con sé tanti appuntamenti tra colline, borghi e vigne. Dal 30 aprile al 4 maggio, il fine settimana sarà animato da mostre già in corso, esperienze autentiche, musica dal vivo, passeggiate. 🔗 Trevisotoday.it - Primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Ladelarriva nel cuore della stagione, portando con sé tanti appuntamenti tra colline, borghi e vigne. Dal 30 aprile al 4 maggio, il fine settimana sarà animato da mostre già in corso, esperienze autentiche, musica dal vivo, passeggiate. 🔗 Trevisotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco 2025 - La Primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco sboccia con un fine settimana all’insegna del gusto. Tre gli appuntamenti imperdibili che, nel prossimo fine settimana, richiameranno appassionati del buon vino, dell’enogastronomia e delle bellezze paesaggistiche. Si parte dal cuore dell’Alta... 🔗trevisotoday.it

I 12 migliori Prosecco Superiore di Conegliano-Valdobbiadene sotto i 20 euro scelti dal Gambero Rosso - Se c'è un settore che sembra aver risentito meno di questo momento di crisi per l'export di vino (non solo italiano), è sicuramente quello degli spumanti, trainato dal successo del Prosecco, che secondo Luca Giavi, direttore del Consorzio del Prosecco Doc, intervenuto agli Stati Generali del Vino a Roma, non dipende solo dal prezzo. All'interno del mondo di quella che è senza dubbio la bollicina italiana più consumata e conosciuta all'estero, vanno fatte però delle distinzioni. 🔗gamberorosso.it

Conegliano Valdobbiadene Prosecco Running Festival: apertura iscrizioni da record - Grande entusiasmo per l'apertura delle iscrizioni al Conegliano Valdobbiadene Prosecco Running Festival che si terrà il 6 e 7 dicembre tra le splendide Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, patrimonio UNESCO. A partire dall'8 febbraio, le iscrizioni sono state accolte con una... 🔗trevisotoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG; Tutte le Mostre del Vino della Primavera del Prosecco 2025 – dal 14/03 al 08/06; Primo Maggio tra prosecco, grigliate e sapori di primavera: tutti gli eventi nella Marca; Minibus turistico della Primavera del Prosecco: buona la prima. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Primavera del Prosecco, al via la mostra del Conegliano Valdobbiadene Docg: si parte il 18 aprile - MIANE - Scalda i motori la mostra del Conegliano Valdobbiadene Docg di Miane. La manifestazione, che rientra nel calendario della Primavera del Prosecco, alzerà il sipario venerdì 18 aprile al ... 🔗msn.com

Emozione Andreola. Il prosecco ’eroico’ di Valdobbiadene - È il 1984 quando Nazzareno Pola decide di lasciar perdere il suo bar e dedicarsi esclusivamente ai vigneti nei ... 🔗quotidiano.net

Il Cammino del Prosecco in Veneto - Un itinerario tra le colline del Prosecco Superiore DOCG da fare a piedi o in bicicletta tra ristoranti gourmet e cantine storiche del Veneto. 🔗veraclasse.it