Prima l’avviso poi subito le multe | pugno duro del sindaco contro fuochi e botti notturni

fuochi pirotecnici e botti che possono costituire pericolo, oltre che turbare la quiete pubblica e anche gli animali da affezione.Il sindaco di Alessano, Osvaldo Stendardo, è stato letteralmente subissato dalle. 🔗 Lecceprima.it - Prima l’avviso, poi subito le multe: pugno duro del sindaco contro fuochi e botti notturni ALESSANO – Festeggiamenti, nelle ore notturne, troppo rumorosi e scanditi conpirotecnici eche possono costituire pericolo, oltre che turbare la quiete pubblica e anche gli animali da affezione.Ildi Alessano, Osvaldo Stendardo, è stato letteralmente subissato dalle. 🔗 Lecceprima.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Caos multe a Pagani, Sessa: “Il Comune invii l’avviso prima delle ingiunzioni” - Tempo di lettura: 2 minutiNegli ultimi giorni, numerosi cittadini di Pagani hanno ricevuto ingiunzioni di pagamento legate a sanzioni amministrative, generando confusione e preoccupazione in città. A intervenire sulla questione è la consigliera comunale di opposizione, Anna Rosa Sessa, che invita l’amministrazione comunale a porre maggiore attenzione nella gestione delle multe. “Alla luce di quanto accaduto – dichiara la Sessa – ritengo opportuno che il Comune, onde evitare che si ripetano simili disagi, provveda in futuro all’invio dell’avviso pre-ruolo ai presunti trasgressori. 🔗anteprima24.it

Caos multe, Sessa (IV): “Il Comune invii l’avviso pre-ruolo prima delle ingiunzioni" - Negli ultimi giorni, numerosi cittadini di Pagani hanno ricevuto ingiunzioni di pagamento legate a sanzioni amministrative, generando confusione e preoccupazione in città. A intervenire sulla questione è la consigliera comunale di opposizione, Anna Rosa Sessa, che invita l’amministrazione... 🔗salernotoday.it

Juve Empoli, Marco Baridon a caldissimo: «Tante risposte negative nell’atteggiamento, bisogna ripartire subito. Per la prima volta Thiago Motta ha fatto questa cosa» – VIDEO - di Redazione JuventusNews24Juve Empoli , Marco Baridon a caldissimo: le dichiarazioni del direttore di Juventusnews24 dopo la sconfitta dalla Coppa Italia La Juve è eliminata dalla Coppa Italia: decisiva la sconfitta ai calci di rigore contro l’Empoli nella sfida valida per i quarti di finale della competizione. Al termine del match, Marco Baridon, direttore di Juventusnews24, ha commentato la prestazione sicuramente negativa dei bianconeri fischiati anche dai tifosi. 🔗juventusnews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Prima l’avviso, poi subito le multe: pugno duro del sindaco contro fuochi e botti notturni; Multe della polizia municipale ma è una truffa: Verbali falsi, segnalate subito; Torino, le multe per la Ztl arrivano sullo smartphone. L'esperimento che fa risparmiare tempo e denaro; Caserta, multe elevate da K-City: il caso in commissione. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Caos multe, Sessa (IV): “Il Comune invii l’avviso pre-ruolo prima delle ingiunzioni" - Nonostante non sia obbligatorio per le sanzioni del Codice della Strada, l’avviso rappresenta un atto di tutela per il cittadino, che ha così la possibilità di regolarizzare la propria posizione prima ... 🔗salernotoday.it