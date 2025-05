Prezzi alla pompa giù | pieno di benzina costa il 10% in meno rispetto al 2024

meno è da attribuire a una combinazione di fattori, tra cui la recente stabilizzazione del prezzo del petrolio sui mercati internazionali 🔗 Ilgiornale.it - Prezzi alla pompa giù: pieno di benzina costa il 10% in meno rispetto al 2024 Secondo Assoutenti il fenoè da attribuire a una combinazione di fattori, tra cui la recente stabilizzazione del prezzo del petrolio sui mercati internazionali 🔗 Ilgiornale.it

Cosa riportano altre fonti

Scendono ancora i prezzi della benzina alla pompa. Giù pure il diesel - Poco mosse le quotazioni dei prodotti raffinati, ancora in calo i prezzi dei carburanti alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,816 euro/litro (-3 millesimi, compagnie 1,822, pompe bianche 1,802), diesel self service a 1,722 euro/litro ... 🔗iltempo.it

Nuovo calo dei prezzi di benzina e diesel alla pompa: quanto si spende - Quotazioni dei prodotti raffinati in lieve aumento, mentre sui prezzi medi dei carburanti alla pompa si intravedono gli effetti dei ribassi registrati nei giorni scorsi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,826 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,833, pompe bianche 1,812), diesel self service a 1,732 euro/litro (-1, compagnie ... 🔗iltempo.it

Benzina e diesel a prezzi low cost vicino a Como: ha aperto una nuova pompa bianca - È finalmente operativa la nuova pompa bianca allestita presso l’Iper di Grandate, accanto al centro commerciale lungo la Statale dei Giovi. Si tratta di una stazione di rifornimento a marchio bianco, ovvero senza insegna legata a grandi compagnie petrolifere, capace però di offrire carburanti a... 🔗quicomo.it

Approfondimenti da altre fonti

Prezzi alla pompa giù: pieno di benzina costa il 10% in meno rispetto al 2024; Benzina giù record di ribassi da quando c’è il governo Meloni Via libera al bonus elettrodomestici senza l’odioso click day. 🔗Cosa riportano altre fonti