Previsioni meteo primi giorni di maggio con bel tempo e temperature oltre la media

Stabilità e bel tempo accompagneranno l'Italia fino alla giornata di sabato 3 maggio, con la Festa dei Lavoratori che, fatta eccezione per qualche isolato temporale pomeridiano sulle Alpi nordorientali, sarà quindi condizionato dalla presenza di un robusto campo di Alta pressione di matrice africana sul bacino del Mediterraneo centrale. Secondo le Previsioni del Centro meteo Italiano, questa situazione.

Meteo in Umbria, che tempo farà nel fine settimana. Nel previsioni per i primi giorni di aprile - Il Centro funzionale della Protezione civile dell’Umbria ha diffuso il bollettino meteo per il fine settimana e la previsione per i primi giorni della prossima settimana. Per la giornata di oggi, sabato 29 marzo, si prevede cielo in prevalenza nuvoloso con piogge sparse più probabili nella... 🔗perugiatoday.it

Forte pioggia durante la notte, sottopassi allagati: le previsioni meteo per i prossimi giorni - Acquazzone notturno, tra martedì e mercoledì, con relativi disagi. Per fortuna non è successo nulla di grave, ma, come già durante l'ultima allerta meteo, si sono allagati e sono rimasti chiusi sia il sottopasso di via della Superba, che collega via Tea Benedetti alla rotatoria Tenco, sia il... 🔗genovatoday.it

Meteo Napoli, sereno oggi e nei prossimi giorni: le previsioni - Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, le prossime ore saranno caratterizzate da cielo sereno, con una temperatura di 9°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 23:50, la situazione attuale è caratterizzata da nuvolosità innocua, con una temperatura di 11°C. Venti assenti da Nord […] 🔗2anews.it

Previsioni meteo, primi giorni di maggio con bel tempo e temperature oltre la media - Stabilità e bel tempo accompagneranno l’Italia fino alla giornata di sabato 3 maggio, con la Festa dei Lavoratori che, fatta eccezione per qualche isolato temporale pomeridiano sulle Alpi nordoriental ... 🔗msn.com

Previsioni meteo per la settimana, si parte male ma si conclude bene - Le previsioni meteo per la settimana del 1° maggio, un inizio incerto darà poi spazio ad ampia aperture per iniziare a godere delle ottime temperature tipiche della primavera. 🔗notizie.it

Meteo: Prossimi Giorni, primo assaggio estivo con l'Anticiclone Subtropicale, le Previsioni - Insomma, stop all'instabilità, ai temporali e ai capricci di una Primavera che in questa prima parte ha certamente mostrato il suo volto più dinamico e mutevole, costringendoci a tenere spesso a porta ... 🔗ilmeteo.it