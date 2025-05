Presunta concussione assolto il pm Roberto Lenza | Il fatto non sussiste

Roberto Lenza, pubblico ministero in servizio presso il Tribunale di Nocera Inferiore, è stato assolto con formula piena dal Tribunale di Napoli dall’accusa di concussione continuata. La decisione è arrivata al termine di un processo celebrato con rito abbreviato, al termine del quale anche la. 🔗 Salernotoday.it - Presunta concussione, assolto il pm Roberto Lenza: “Il fatto non sussiste” , pubblico ministero in servizio presso il Tribunale di Nocera Inferiore, è statocon formula piena dal Tribunale di Napoli dall’accusa dicontinuata. La decisione è arrivata al termine di un processo celebrato con rito abbreviato, al termine del quale anche la. 🔗 Salernotoday.it

Il fotografo Moreno Galli accusato di violenza sessuale su aspirante modella, per il pm va assolto - Il pm ha chiesto al giudice l'assoluzione per Moreno Galli, perché il fatto non costituisce reato. Il fotografo è imputato per violenza sessuale aggravata nei confronti di una 18enne aspirante modella.Continua a leggere 🔗fanpage.it

I pm: "Delmastro va assolto per il caso Cospito" - I pm di Roma Ielo e Affinito contrari alla condanna: il sottosegretario con delega al Dap non sapeva che rivelare gli incontri dell'anarchico col Pd era reato. Sentenza nel pomeriggio 🔗ilgiornale.it

Elon Musk, pm Milano indagano su Twitter-X per presunta evasione fiscale da 12 milioni di euro - (Adnkronos) – L'Agenzia delle Entrate, dopo le verifiche della Guardia di finanza di Milano, contesta a Twitter International UK, oggi "X", il mancato pagamento di 12,5 milioni di euro di Iva dal 2016 al 2022. Al social network di Elon Musk la procura di Milano – il fascicolo per dichiarazione infedele è affidato al pm […] 🔗periodicodaily.com

Archiviata indagine sull’ex giudice Nardi, accusato di tentata concussione: “Non chiese tangente” - Non ci fu un “accordo criminoso” con il commercialista barese Massimiliano Soave (a giudizio). L’annuncio su Facebook dello stesso ex magistrato. L’inchiesta ... 🔗bari.repubblica.it