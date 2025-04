Prestito dell’auto e nuovo Codice della Strada | cosa cambia?

Codice della Strada continua ad evolversi per adattarsi alle nuove esigenze di sicurezza e tecnologia. L’ultima modifica è entrata in vigore il 14 dicembre, confermando alcune regole già esistenti e introducendo novità rilevanti.Tra i quesiti più frequenti tra i guidatori vi è quello relativo alla possibilità di utilizzare un’auto non intestata a proprio nome. La normativa, disciplinata dall’articolo 94, comma 4-bis, stabilisce che chiunque può guidare una vettura prestata, ma con alcune limitazioni temporali.Chi può guidare un’auto prestata?I familiari conviventi possono utilizzare liberamente il veicolo senza limiti di tempo. Diversamente, per amici, conoscenti o familiari non conviventi, il Prestito dell’auto oltre i 30 giorni deve essere comunicato alla Motorizzazione Civile. In caso contrario, si rischiano sanzioni. 🔗 Laprimapagina.it - Prestito dell’auto e nuovo Codice della Strada: cosa cambia? Ilcontinua ad evolversi per adattarsi alle nuove esigenze di sicurezza e tecnologia. L’ultima modifica è entrata in vigore il 14 dicembre, confermando alcune regole già esistenti e introducendo novità rilevanti.Tra i quesiti più frequenti tra i guidatori vi è quello relativo alla possibilità di utilizzare un’auto non intestata a proprio nome. La normativa, disciplinata dall’articolo 94, comma 4-bis, stabilisce che chiunque può guidare una vettura prestata, ma con alcune limitazioni temporali.Chi può guidare un’auto prestata?I familiari conviventi possono utilizzare liberamente il veicolo senza limiti di tempo. Diversamente, per amici, conoscenti o familiari non conviventi, iloltre i 30 giorni deve essere comunicato alla Motorizzazione Civile. In caso contrario, si rischiano sanzioni. 🔗 Laprimapagina.it

