Prestazione universale anziani 2025 pubblicato il decreto attuativo | come funziona

Prestazione universale per anziani non autosufficienti non è un bonus qualunque, ma il primo serio tentativo di razionalizzare l'assistenza pubblica agli over 80 più fragili. Nata con la legge delega 332023 e resa operativa dal decreto attuativo pubblicato in Gazzetta il 22 aprile 2025, questa misura segna l'inizio di una fase sperimentale che durerà fino alla fine del 2026.Si affianca (e in certi casi sostituisce) l'indennità di accompagnamento, introducendo una logica più selettiva, una gestione vincolata delle risorse e un sistema di controlli capillare.Pensata per chi ha bisogno concreto di aiuto, la Prestazione combina un contributo economico fisso con una quota integrativa destinata all'assunzione regolare di assistenti o all'acquisto di servizi domiciliari.Prestazione universale anziani 2025: a chi spetta e quali sono i requisitiIl nuovo beneficio spetta alle persone anziane di almeno 80 anni che si trovano in condizioni di gravissima non autosufficienza.

Prestazione Universale anziani Inps 2025, importo e requisiti: cosa cambia - Dal 1° gennaio 2025 è formalmente attiva la nuova Prestazione Universale Inps per anziani non autosufficienti, una misura introdotta dalla Legge n. 33/2023. Secondo il Messaggio Inps n. 949 del 18 marzo, si tratta di un contributo che può arrivare fino a 850 euro al mese, riservato a chi si trova in condizioni di non autosufficienza gravissima. L’obiettivo è superare il sistema attuale dell’indennità di accompagnamento, offrendo un supporto economico più mirato e integrato. 🔗quifinanza.it

Prestazione universale anziani da 1392 euro: nuove indicazioni Inps. Domanda e diritto alla rinuncia - Una prestazione economica destinata al sostegno delle persone anziane non autosufficienti in possesso di un ISEE non superiore a 6 mila euro e titolari dell’indennità di accompagnamento.Queste, in sintesi, le principali caratteristiche della Prestazione universale, introdotta in via sperimentale con Decreto Legislativo 15 marzo 2024 numero 29 a decorrere dal 1° gennaio 2025 e sino al 31 dicembre 2026. 🔗leggioggi.it

La Prestazione Universale per anziani - Dallo scorso 2 gennaio, e fino al termine del 2026, è in vigore in via sperimentale la nuova Prestazione Universale per anziani non autosufficienti erogata dall'INPS. Si tratta di un contributo economico erogato con cadenza mensile e composto da una quota fissa monetaria, corrispondente all'indennità di accompagnamento, e una integrativa, definita assegno di assistenza, pari a 850€ mensili come contributo al costo del lavoro di cura e assistenza. 🔗quotidiano.net

