Presentazione libro DiRemo ai giovani che si può fare

libro "DiRemo ai giovani che si può fare - Ispirato alla vita di Remo Sernagiotto" è un progetto iniziato alla fine del 2023, ma desiderato già da molto tempo prima."È un libro destinato ai giovani, con messaggi forti e importanti che esprimono speranza e voglia di vivere - affermano. 🔗 Trevisotoday.it - Presentazione libro "DiRemo ai giovani che si può fare" Ilaiche si può- Ispirato alla vita di Remo Sernagiotto" è un progetto iniziato alla fine del 2023, ma desiderato già da molto tempo prima."È undestinato ai, con messaggi forti e importanti che esprimono speranza e voglia di vivere - affermano. 🔗 Trevisotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Presentazione del libro "Anatomia del talento": strategie per favorire l’eccellenza nei giovani sportivi - Il 4 marzo, alle 20:30, l'Asd di Mezzano ospiterà, presso la sala Polivalente di Mezzano, un evento imperdibile per genitori, allenatori ed educatori che desiderano comprendere come accompagnare al meglio i giovani atleti nel loro percorso di crescita. Durante il seminario gratuito “Anatomia del... 🔗ravennatoday.it

A Tarquinia i giovani di Meloni fanno annullare la presentazione di un libro “sgradito” di Davide Coppo - Annullato l'evento sul libro di Davide Coppo, "La parte sbagliata", dopo le proteste di Gioventù Nazionale a Tarquinia. L'autore a Fanpage.it: "Situazione che preoccupa".Continua a leggere 🔗fanpage.it

San Lorenzello raccontato ai ragazzi: presentazione del nuovo libro di Antonello Santagata - Comunicato Stampa Il volume illustrato da Lisa Lavorgna e con prefazione di Luciano Lombardi avvicina i giovani alla ricca tradizione del borgo San Lorenzello si prepara a vivere un momento di grande orgoglio culturale con la presentazione del libro “San … Continua L'articolo San Lorenzello raccontato ai ragazzi: presentazione del nuovo libro di Antonello Santagata proviene da Fremondoweb. 🔗fremondoweb.com

Su questo argomento da altre fonti

Presentazione libro DiRemo ai giovani che si può fare; Libere Le storie di cinque coraggiose ragazze che hanno deciso di ribellarsi alle nozze forzate. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne