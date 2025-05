Presentata la lista di candidati di Fratelli d' Italia a supporto del candidato sindaco Nicola Grandi

Presentata la lista di candidati di Fratelli d'Italia a supporto del candidato sindaco Nicola Grandi, che guida la coalizione formata da FdI, Forza Italia e Viva Ravenna. I candidati sono Renato Esposito, Patrizia Zaffagnini, Gabriella Agoston, Francesco Armiento, Alessandro. 🔗 Ravennatoday.it - Presentata la lista di candidati di Fratelli d'Italia a supporto del candidato sindaco Nicola Grandi A Ravenna è stataladidid'del, che guida la coalizione formata da FdI, Forzae Viva Ravenna. Isono Renato Esposito, Patrizia Zaffagnini, Gabriella Agoston, Francesco Armiento, Alessandro. 🔗 Ravennatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Elezioni provinciali, presentata la lista dei candidati della Dc - La Democrazia Cristiana di Messina comunica che ogg il sindaco di Tusa, Angelo Tudisca, nella qualità di Delegato, ha presentato la Lista dei Candidati della DC alle Elezioni provinciali di 2° livello. E’ stato riscontrato che il numero dei presentatori validati è stato ben superiore al numero... 🔗messinatoday.it

Elezioni provinciali, presentata la lista dei candidati della Democrazia Cristiana - La Democrazia Cristiana ha presentato la lista dei candidati alle elezioni del Consiglio Metropolitano di Palermo. Si tratta di: Pietro D'agostino, Nicola Figlia, Irene Filippone, Maria Cristina Foti, Maria Grazia Lo Cascio, Luciano Marino, Giuseppa Rita Militello, Flavio Pillitteri, Silvia... 🔗palermotoday.it

Generali, presentata lista candidati di Mediobanca; CdA in continuità con Sironi Presidente e Donnet AD- confermate anticipazioni del GDI - La lista è composta da Andrea Sironi (candidato Presidente), Clemente Rebecchini, Philippe Donnet (candidato AD), Luisa Torchia, Lorenzo Pellicioli, Clara Hedwig Frances Furse, Antonella Mei-Pochtler, Patricia Estany Puig, Umberto Malesci, Alessia Falsarone, Elena Vasco e Giorgio Valerio Medi 🔗ilgiornaleditalia.it

Se ne parla anche su altri siti

Presentata la lista di candidati di Fratelli d'Italia a supporto del candidato sindaco Nicola Grandi; Presentata la lista dei 32 candidati di Fratelli d’Italia per il Consiglio comunale di Ravenna; Elezioni comunali: ecco i candidati di Fratelli d’Italia; Elezioni regionali, la lista ufficiale di Fratelli d'Italia: tutti i nomi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

La lista sostiene l’aspirante sindaco Nicola Grandi con il capogruppo Renato Esposito nei panni di capolista - «Prendiamo in mano questa città e andiamo a cambiarla». Sono queste le parole di un deciso Nicola Grandi durante la presentazione della lista di Fratelli d’Italia. I candidati al consiglio comunale di ... 🔗ravennaedintorni.it

Presentata la lista dei 32 candidati di Fratelli d’Italia per il Consiglio comunale di Ravenna - Fratelli d'Italia Ravenna ha presentato la lista per concorrere alle elezioni amministrative di Ravenna, all'interno della coalizione di centrodestra e in ... 🔗ravennanotizie.it

Fratelli d’Italia presenta la sua lista per le elezioni amministrative di Ravenna - Presentata la lista di Fratelli d’Italia in vista delle prossime elezioni comunali a sostegno del candidato sindaco Nicola Grandi, neoiscritto al partito sostenuto anche da Forza Italia e Viva Ravenna ... 🔗ravennawebtv.it