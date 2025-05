Prendersi cura dell’anziano | un approccio integrato

Con il passare degli anni, in Italia stiamo assistendo ad un aumento sempre maggiore della popolazione anziana. Secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, nel 2024 circa il 25% degli italiani aveva più di 65 anni, valore che si prevede possa raggiungere il 35% entro il 2050. Considerando questo scenario, il tema del prendersi cura dell'anziano diviene una vera e propria responsabilità sociale. L'obiettivo non è solo quello di curare, ma soprattutto prevenire: rallentare il declino fisico e cognitivo, mantenere una buona qualità di vita, e garantire dignità e autonomia il più a lungo possibile. La prevenzione, infatti, è il primo e più importante passo nella cura dell'anziano. Gli ambiti di azione in questo senso sono molteplici ed intervenire precocemente può fare la differenza: ad esempio lavorando su uno stile di vita sano, sulla stimolazione mentale e sul monitoraggio di eventuali segni di decadimento.

