Premiato in Comune Lorenzo Masciarelli vincitore del 78esimo Gran Premio della Liberazione FOTO

Lorenzo Masciarelli, 21 anni, vincitore del 78esimo Gran Premio della Liberazione, è stato Premiato nel pomeriggio di mercoledì 30 aprile con una targa di riconoscimento consegnata dall'assessore comunale allo Sport Patrizia Martelli. «La tua voglia di fare, la passione che ti accompagna in. 🔗 Ilpescara.it - Premiato in Comune Lorenzo Masciarelli, vincitore del 78esimo Gran Premio della Liberazione [FOTO] , 21 anni,del, è statonel pomeriggio di mercoledì 30 aprile con una targa di riconoscimento consegnata dall'assessore comunale allo Sport Patrizia Martelli. «La tua voglia di fare, la passione che ti accompagna in. 🔗 Ilpescara.it

Su altri siti se ne discute

Premiato l’impegno nella pulizia della città. Gagliardetto del Comune a Lorenzo Petruccioli - “Piccoli“ cittadini crescono e con un profondo senso civico. E’ il caso di Lorenzo Petruccioli, il giovane che il sindaco Stefano Zuccarini ha voluto premiare perché si sta distinguendo per azioni di pulizia della città. "Ho voluto ricevere Lorenzo Petruccioli, per ringraziarlo personalmente del suo impegno nella pulizia di alcune zone della città, in particolar modo dell’area di via Trasimeno, che ha più volte ripulito in collaborazione con la Vus dedicando il suo tempo ed il suo impegno al bene comune" ha detto il primo cittadino. 🔗lanazione.it

Buona governance, premiato il Comune di Montechiarugolo - Venerdì 7 marzo si è svolta a Gorizia la cerimonia di premiazione dei Comuni che hanno partecipato al programma ELOGE, voluto dal Consiglio d’Europa per promuovere i principi della buona governance democratica a livello locale, favorendo pratiche amministrative trasparenti, responsabili ed... 🔗parmatoday.it

Narni, il Comune premiato con ‘La Tartaruga’: “Uno stimolo ulteriore per proteggere il nostro pianeta” - Il Comune di Narni è stato premiato nei giorni scorsi a Napoli con il riconoscimento "La Tartaruga" dall’Associazione Plastic Free. La cerimonia si è svolta presso il Teatro Mediterraneo della città partenopea. L’evento, promosso dall’associazione Plastic Free Onlus con il patrocinio del Senato... 🔗ternitoday.it

Cosa riportano altre fonti

Premiato in Comune Lorenzo Masciarelli, vincitore del 78esimo Gran Premio della Liberazione [FOTO]; Pescara: il Comune premia il ciclista Lorenzo Masciarelli; Il Comune di Pescara premia il ciclista Lorenzo Masciarelli; Gran Premio Liberazione, le Terme incoronano Lorenzo Masciarelli. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pescara: il Comune premia il ciclista Lorenzo Masciarelli - Il Comune di Pescara ha premiato il ciclista Lorenzo Masciarelli, vincitore del 78esimo Gran Premio della Liberazione ... 🔗rete8.it

VELO'. L'IMPRESA DI MASCIARELLI, QUELLA DI CICCONE, L'ATTESA PER IL GIRO, I RAGAZZI DI SCINTO... - In un Abruzzo sotto i riflettori, lo splendido successo al GP Liberazione di Lorenzo Masciarelli che sarà ospite in studio per raccontare le emozioni della vittoria, 50 anni dopo nonno Palmiro che a R ... 🔗tuttobiciweb.it

GP LIBERAZIONE U23. LORENZO MASCIARELLI IMPERATORE DI ROMA. GALLERY E VIDEO - Fuga vincente e attacco decisivo a 8 km dall'arrivo del talento abruzzese della MBH Bank Ballan Csb, 2° il tedesco Kessler e 3° il siciliano Bruno ... 🔗tuttobiciweb.it