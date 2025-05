Quotidiano.net - Prelati bocciati in inglese. Salvi Tagle e Pizzaballa. L’italiano croce di Aveline

Un Papa universale, un Papa capace di una leadership globale, a mo’ di team leader per una Chiesa del Terzo millennio, sia che venga da una periferia, sia dal Vecchio continente. Se questo è l’identikit che sempre più va ormai delineandosi per la scelta del futuro Pontefice, è lecito chiedersi quale lingua debba parlare il successore di Francesco. Naturalmente un Papa non può non conoscere, la lingua del Vaticano che ha ormai di fatto soppiantato il latino riservato ai testi scritti e alle liturgie speciali come è stata proprio quella delle esequie papali e sarà quella della messa Pro eligendo pontifice che anticipa l’ingresso nella Cappella Sistina.Ma un Conclave che guarda come mai al mondo e ai giovani, in tempi di guerre e di laceranti contrapposizioni, cerca anche un candidato in grado di comunicare il più possibile e con quante più persone possibili. 🔗 Quotidiano.net