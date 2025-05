Preghiera della sera 1 Maggio 2025 | Rivestimi della Tua bontà

Rivestimi della tua bontà". È la Preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa sera

