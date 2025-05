Preghiera del mattino del 1 Maggio 2025 | Non abbandonarmi Signore

Preghiera del mattino del 1 Maggio 2025: "Non abbandonarmi Signore"

Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. 

Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant'Ignazio di Loyola). 

Chiediamo l'intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo vivere secondo la Sua volontà.

