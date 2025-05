Preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento | è obbligatoria per usufruire nel trasferimento della precedenza per assistenza familiare con legge 104

precedenza nel trasferimento, per assistenza a familiare disabile con legge 104, è indispensabile inserire nella domanda la Preferenza sintetica per il comune di residenza dell'assistitoL'articolo Preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento: è obbligatoria per usufruire, nel trasferimento, della precedenza per assistenza familiare con legge 104 . 🔗 Per avere diritto allanel, perdisabile con104, è indispensabile inserire nella domanda laper ildi residenza dell'assistitoL'articoloper ildi: èper, nelpercon104 . 🔗 Orizzontescuola.it

Se ne parla anche su altri siti

Mobilità 25/26: vincolati con figli minori di 16 anni possono presentare domanda. Cosa fare in mancanza di scuole esprimibili nel comune di ricongiungimento - I docenti soggetti al vincolo neoassunti o a quello mobilità possono comunque presentare domanda nel caso rientrino in una delle previste deroghe, indicando il comune di ricongiungimento o quello di assistenza. L'articolo Mobilità 25/26: vincolati con figli minori di 16 anni possono presentare domanda. Cosa fare in mancanza di scuole esprimibili nel comune di ricongiungimento sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Mobilità 2025/26, deroga figli: se il docente non ha indicato comune ricongiungimento domanda non sarà convalidata - Mobilità con deroga per figli: domanda non va convalidata se non si è espressa la preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento in cui risiede il figlio/i. L'articolo Mobilità 2025/26, deroga figli: se il docente non ha indicato comune ricongiungimento domanda non sarà convalidata sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Mobilità 25/26: chi è stato trasferito su preferenza sintetica può presentare di nuovo domanda - Il vincolo dovuto alla preferenza espressa è stato uniformato lo scorso anno scolastico, novità recepita nell'Ipotesi di CCNI 2025/28. Scatta solo in caso di preferenza di sede. L'articolo Mobilità 25/26: chi è stato trasferito su preferenza sintetica può presentare di nuovo domanda sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mobilità 2025/26, deroga figli: se il docente non ha indicato comune ricongiungimento domanda non sarà convalidata; Mobilità 2025/26: chi può presentare domanda? Vincolo triennale e deroghe al vincolo [Chiarimenti]; Mobilità 2025/26, come prima preferenza si deve inserire quella del comune di ricongiungimento o dell'assistito con Legge 104/92?; Mobilità docenti 2025, le risposte ad ogni dubbio. Consulenza sui requisiti, preferenze, deroghe. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Mobilità 2025/26, deroga figli: se il docente non ha indicato comune ricongiungimento domanda non sarà convalidata - In definitiva, pur essendo possibile esprimere singole scuole del comune di ricongiungimento come prime preferenze, la preferenza sintetica per il predetto comune era comunque obbligatoria (anche ... 🔗orizzontescuola.it

Richiesta di COE nella domanda di mobilità: come si valutano le preferenze? - La richiesta di COE per la mobilità viene valutata in modo diverso a seconda della tipologia dipreferenza territoriale. Vediamo le differenze ... 🔗orizzontescuola.it