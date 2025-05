Precipita ultraleggero in Umbria muore il pilota Si salva un passeggero | la manovra per evitare lo schianto contro una cisterna di gas

Umbria. I vigili del fuoco di Spoleto e Foligno sono intervenuti in località Mercatello, nel Comune di Castel Ritaldi. L'aereo sarebbe Precipitato all'interno di un capannone industriale che ha preso fuoco. L'azienda titolare dell'edificio produce materiali medicali.Il sopravvissuto e la manovra d'emergenzaA bordo del velivolo c'era un'altra persona che sarebbe riuscita ad abbandonare l'aereo, quando questo si trovava ancora in volo e prima dell'impatto. Secondo il Messaggero, a perdere la vita sarebbe stato il pilota dell'ultraleggero. Prima di perdere il controllo del velivolo, avrebbe fatto una manovra d'emergenza, così da evitare l'impatto con un camion-cisterna di gas.

