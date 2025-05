Pre-qualificazioni Internazionali d’Italia 2025 | domani tutti i verdetti

Proseguono a Roma le prequalificazioni degli Internazionali d'Italia 2025 di tennis, che domani emetteranno tutti i verdetti: saranno assegnate, infatti, tutte le wild card in palio, che variano a seconda dei diversi tabelloni.Nel singolare maschile il vincitore sarà ammesso alle qualificazioni, invece nel singolare femminile le finaliste avranno accesso al main draw, mentre le semifinaliste e le vincenti degli spareggi tra le tenniste sconfitte ai quarti saranno promosse al tabellone cadetto.Per i tornei di doppio, infine, le coppie vincitrici, sia tra gli uomini che tra le donne, riceveranno una wild card per il rispettivo tabellone principale.Tyra Caterina Grant è ufficialmente italiana! Rinforzo importante: si allenò con Piatti e conosce SinnerPREqualificazioni – RISULTATI 1° MAGGIOSingolare maschileQuarti di finaleGabriele Piraino b.

