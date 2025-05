Pre-conclave ad alta tensione | il caso Cipriani riaccende le polemiche in Vaticano

conclave si stanno trasformando in un pre-conclave dei veleni, con al centro non solo il discusso caso Becciu, ma anche nuove ombre su altri porporati. Tra questi, l’attenzione si è focalizzata sul cardinale peruviano Juan Luis Cipriani Thorne, arcivescovo emerito di Lima, oggi ultraottantenne e dunque escluso dal voto in Sistina. Nonostante ciò, Cipriani si è presentato a Roma per partecipare alle congregazioni generali, suscitando perplessità e malumori.Le accuse del passatoL’origine della controversia risale all’agosto 2018, quando una presunta vittima inviò una lettera a Papa Francesco raccontando un episodio di abuso risalente al 1983. All’epoca dei fatti, il giovane aveva 17 anni e avrebbe subito attenzioni inappropriate da parte del futuro cardinale, il quale ha sempre respinto con forza ogni addebito. 🔗 Laprimapagina.it - Pre-conclave ad alta tensione: il caso Cipriani riaccende le polemiche in Vaticano I giorni che precedono ilsi stanno trasformando in un pre-dei veleni, con al centro non solo il discussoBecciu, ma anche nuove ombre su altri porporati. Tra questi, l’attenzione si è focalizzata sul cardinale peruviano Juan LuisThorne, arcivescovo emerito di Lima, oggi ultraottantenne e dunque escluso dal voto in Sistina. Nonostante ciò,si è presentato a Roma per partecipare alle congregazioni generali, suscitando perplessità e malumori.Le accuse del passatoL’origine della controversia risale all’agosto 2018, quando una presunta vittima inviò una lettera a Papa Francesco raccontando un episodio di abuso risalente al 1983. All’epoca dei fatti, il giovane aveva 17 anni e avrebbe subito attenzioni inappropriate da parte del futuro cardinale, il quale ha sempre respinto con forza ogni addebito. 🔗 Laprimapagina.it

Le Figaro: «Contestato, sordo alle critiche… Solitario “fine regno” per Papa Francesco»; Il cardinale becciu lascia ma il clima pre-conclave resta teso tra voci e sospetti di complotti interni. 🔗Cosa riportano altre fonti

