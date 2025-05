Praga mette in guardia contro l’afflusso di prodotti cinesi a basso prezzo

prodotti cinesi a un prezzo così basso da far saltare gli equilibri commerciali del Vecchio Continente.L'appello di FialaAd aprile si è tenuta una riunione del Consiglio dei Ministri ceco, al quale partecipavano anche rappresentanti della Camera di Commercio e della Confederazione dell'industria e dei trasporti. Hanno discusso dell'impatto dei dazi USA sull'economica ceca e a conclusione il premier Pietr Fiala ha evidenziato l'urgenza per Bruxelles di chiudere rapidamente un accordo tariffario con Washington. L'obiettivo è di evitare successivi problemi come l'arrivo dalla Cina di quei beni a prezzi iper-competitivi che Pechino non potrà più esportare in America.

