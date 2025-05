Pozzuoli celebra il Primo Maggio

Pozzuoli celebra il Primo Maggio Il Blog di Giò. 🔗 Questa mattina, in occasione della Festa Internazionale dei Lavoratori, l’Assessore Giacomo Bandiera ha deposto una corona presso il monumento dedicato ai caduti sul lavoro, a nome dell’Amministrazione e della Città. Questo atto simbolico rappresenta un momento di riflessione sui diritti dei lavoratori e sulla sicurezza sul lavoro, valori fondamentali per costruire un ambiente lavorativo più .ilIl Blog di Giò. 🔗 Ilblogdigio.it

Il Prof. Maurizio Oliviero, Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, celebra il Primo Maggio: “La sicurezza sul lavoro deve essere un valore condiviso” - In occasione della Festa delle Lavoratrici e dei Lavoratori, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Prof. Maurizio Oliviero, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutte le persone che ogni giorno, con impegno e competenza, contribuiscono al progresso del Paese e al benessere collettivo. “Alla base del nostro progresso e del benessere della collettività c’è il lavoro di chi, con dedizione e senso di responsabilità, fa il suo dovere ogni giorno. 🔗laprimapagina.it

Abruzzo, la Cgil celebra il Primo Maggio tra lavoro, diritti e referendum: eventi in tutta la regione - La Cgil Abruzzo si prepara a celebrare il Primo Maggio con una serie di iniziative diffuse su tutto il territorio regionale. Tra dibattiti, cortei, concerti, premiazioni e momenti di riflessione, il lavoro sarà il protagonista assoluto, con particolare attenzione ai temi della sicurezza, dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, e ai referendum del prossimo 8 e 9 giugno. A Chieti, alla Villa Comunale, dalle ore 10:00 si terrà un incontro con la cittadinanza, promosso dal sindacato e dal coordinamento referendario. 🔗laprimapagina.it

Vibo Valentia celebra il Primo Maggio tra impegno e festa: dibattito sul lavoro e grande evento in piazza - La città di Vibo Valentia si prepara a vivere una giornata all’insegna dell’impegno civile e del divertimento in occasione del Primo Maggio, la festa dei lavoratori. L’appuntamento è per mercoledì 1° maggio in Piazza Martiri d’Ungheria, a partire dalle ore 17:00. Il momento centrale della manifestazione sarà il dibattito pubblico dal titolo “Uniti per un lavoro sicuro”, un’occasione di riflessione sui temi del lavoro, della dignità e della sicurezza, con l’intervento di rappresentanti istituzionali e sindacali. 🔗laprimapagina.it

Primo Maggio a Ragusa: tra orgoglio per la storia e preoccupazione per un presente di disuguaglianze - Anche quest’anno, la CGIL di Ragusa celebra il Primo Maggio, la Festa dei Lavoratori, con un concerto a Pozzallo. Tuttavia, questa ricorrenza è ... 🔗radiortm.it

