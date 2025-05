Positano 60enne colto da infarto in spiaggia | interviene l’elisoccorso

colto da un infarto mentre si trovava sulla spiaggia di Fornillo, a Positano. I presenti hanno allertato i soccorsi, che sono intervenuti rapidamente. L'uomo è stato stabilizzato in spiaggia e trasportato in ambulanza fino al campo sportivo.

