Portiere picchia l’arbitro squalificato 30 anni e la squadra si ritira dal campionato per la vergogna

Portiere dei padroni di casa ha aggredito l'arbitro, colpendolo a piedi uniti ad altezza petto e mandandolo in ospedale. Poi, la clamorosa ed epocale decisione disciplinare: una squalifica di 30 anni, mai vista prima d'ora. 🔗 Durante una partita distrettuale francese ildei padroni di casa ha aggredito l'arbitro, colpendolo a piedi uniti ad altezza petto e mandandolo in ospedale. Poi, la clamorosa ed epocale decisione disciplinare: una squalifica di 30, mai vista prima d'ora. 🔗 Fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Picchia e minaccia l’ex fidanzatina di 15 anni e la madre accorsa in suo aiuto: arrestato 19enne - Ha minacciato e aggredito l’ex fidanzata 15enne e sua madre, accorsa per venirle in aiuto. Per questo un 19enne è stato arrestato per atti persecutori. L’intervento della polizia si è reso necessario dopo l’ultimo episodio di atteggiamenti minacciosi: la nonna della ragazzina aveva avvisato la polizia della presenza del giovane vicino alla propria abitazione nel quartiere Mortise. Fermato e portato in Questura, il 19enne, di origini tunisine, irregolare e senza fissa dimora, è stato arrestato in flagranza differita per i messaggi minacciosi inviati alla ragazza poche ore prima. 🔗ilfattoquotidiano.it

Napoli, Anguissa favorito su Gilmour. Sarebbe stato meglio avere Conte in panchina ma è squalificato (Sky) - L’inviato di Sky Sport a castel Volturno, Massimo Ugolini, sulle ultime notizie alla vigilia della trasferta del Napoli a Bologna. Non ci sarà Conte in panchina, squalificato. La sua squadra sarà diretta dal vice Stellini. Il Napoli ha battuto tutte le prossime avversarie, compreso il Bologna Le parole di Ugolini: «Le statistiche raccontano di risultati positivi conquistati da Stellini quando ha dovuto sostituire Conte. 🔗ilnapolista.it

Busto Arsizio, al primo appuntamento picchia e violenta una 14enne conosciuta sui social: arrestato - Le urla della ragazzina sono state sentite da un abitante della zona. Che ha dato l’allarme e impedito che la violenza sessuale continuasse. È accaduto ieri pomeriggio a Busto Arsizio, in provincia di Varese, dove un 21enne di origini nordafricane è stato arrestato in flagranza con l’accusa di aver picchiato e violentato per strada una 14enne che aveva conosciuto sui social. Provvidenziale, come detto, la segnalazione di un cittadino e l’intervento tempestivo di una pattuglia della Polizia locale: quando gli agenti sono arrivati sul posto, in un’area dismessa dietro alla stazione ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Cosa riportano altre fonti

Portiere picchia l’arbitro, squalificato 30 anni e la squadra si ritira dal campionato per la vergogna - Durante una partita distrettuale francese il portiere dei padroni di casa ha aggredito l’arbitro, colpendolo a piedi uniti ad altezza petto e mandandolo in ospedale. Poi, la clamorosa ed epocale ... 🔗fanpage.it