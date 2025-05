Portavano la coca in città Incastrati due albanesi E un ex barista pesarese

Presi altri due commessi viaggiatori dello spaccio. Lunedì scorso gli agenti della squadra mobile della polizia hanno arrestato due 25enni albanesi con 102 grammi di cocaina. I due stavano per entrare in città ma i poliziotti li hanno fermati trovando, ben nascosto nella portiera del lato guida, un pacchettino di cellophane dove, all'interno, c'era oltre un etto di polvere bianca. Venduta al dettaglio quella cocaina avrebbe fruttato quasi 10mila euro. Gli agenti hanno poi individuato il b&b in periferia dove i due avevano preso alloggio da poco meno di un mese. Il passo successivo è stato quindi quello di perquisire la loro stanza sequestrando tutto il kit per il confezionamento in dosi e oltre 2.100 euro in contanti. Non solo, nel comodino c'era anche un'altra dose di cocaina e oltre 3 grammi di hashish.

