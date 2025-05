Porta Vettori Il Comune cerca fondi per i lavori

Porta Vettori, nel centro storico di Altopascio, l'antica Porta Fiorentina (di lì si usciva dal castello in direzione del capoluogo regionale). Sottoposta da anni ad una imbracatura, interdetta al transito (siamo in una ZTL) in un primo momento anche per i pedoni. Poi alle persone a piedi è stata riaperta e adesso il Comune vuole accelerare su progetti e finanziamenti. Il monumento ha la forma di una torre merlata. Si è parlato di un investimento di circa 400 mila euro.Il Comune sta cercando i fondi attraverso alcuni bandi. Ad esempio quello sulle "Città murate", insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio, ha consentito di riqualificare il parco delle mura castellane, con l'abbattimento delle barriere architettoniche: sono stati rifatti i camminamenti, così come tutta l'illuminazione, con una piena valorizzazione.

