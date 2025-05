Ponti primaverili turismo in aumento Buone aspettative per il Primo Maggio

Veronasera.it - Ponti primaverili, turismo in aumento. Buone aspettative per il Primo Maggio Quello che si è concluso è stato un aprile senza sosta dal punto di vista dell’occupazione turistica nel Veronese. Un'occupazione favorita dal susseguirsi di manifestazioni internazionali, come il Vinitaly, e festività che hanno caratterizzato questo mese. Gli eventi atmosferici intensi hanno. 🔗 Veronasera.it

Turismo, inizio stagione incerto: tornano a far sperare i ponti primaverili. “Presenze del 10% in più” - Un inizio di stagione incerto per il turismo, con un lieve calo di presenze, ma i ponti primaverili tornano a far sperare sia in termini di presenze che di fatturato. A dirlo sono i dati di Federalberghi che registrano un 10% in più di presenze. In particolare la situazione migliore è quella per... 🔗firenzetoday.it

Veneto, traffico da bollino rosso per Pasqua e ponti primaverili: sulla rete CAV cinque giornate critiche - Traffico intenso su tutta la rete CAVSarà un periodo caldo per la circolazione sulla rete autostradale gestita da Concessioni Autostradali Venete (CAV), complice l’esodo pasquale e la combinazione ravvicinata dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio. Si prevedono numerosi spostamenti, con traffico in aumento sia per le partenze che per i rientri. CAV ha predisposto un potenziamento delle operazioni di gestione autostradale per mantenere la fluidità del traffico e garantire una tempestiva informazione agli utenti. 🔗dayitalianews.com

Turismo organizzato in crescita: ricavi aumentano del 55% per Pasqua e Ponti 2025 - Crescono i viaggi e la fiducia nel turismo organizzato con ricavi in aumento del in crescita del 55% rispetto al 2024 e del 40% sul 2023 e prenotazioni in forte anticipo. L'osservatorio Astoi fotografa un balzo in avanti per Pasqua e Ponti 2025, anche grazie alla possibilità di pianificare viaggi più lunghi con pochi giorni di ferie per la combinazione delle festività pasquali con il 25 aprile e il 1 maggio. 🔗quotidiano.net

Turismo ai ponti di primavera: attesi oltre 6 milioni di pernottamenti, in aumento rispetto al 2024 - Il turismo in Italia cresce durante i ponti di primavera grazie all’aumento dei turisti stranieri, con 27,5 milioni di presenze e preferenze per città d’arte, laghi, mari e destinazioni naturali. 🔗gaeta.it

Il turismo dei ponti vale 9 miliardi, Mar Rosso e Giappone in testa alle prenotazioni - A Pasqua il turismo organizzato cresce del 55% con gli italiani che prenotano in anticipo e scelgono Giappone, Mar Rosso o città d’arte, con pacchetti benessere e tour enogastronomici ... 🔗quifinanza.it

Ponti di primavera 2025: Ischia regina del turismo, Campania tra le mete più ambite - Non solo per Pasqua e Pasquetta: anche durante i prossimi ponti primaverili, la Campania si conferma tra le Regioni italiane più attrattive dal punto di vista turistico, con l’isola di Ischia che conq ... 🔗agro24.it