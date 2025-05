Pontedera sconfitto 3-0 dal Perugia | una sconfitta numericamente eccessiva

sconfitta. equilibrata. Di solito c’è poco da commentare quando perdi 3-0, ossia il punteggio con il quale domenica il Pontedera se ne è tornato da Perugia dopo aver giocato l’ultima gara di campionato. Però, a corroborare le impressioni avute durante la partita e dichiarate a caldo dagli addetti ai lavori granata sul fatto che numericamente la sconfitta sia stata eccessiva, sono arrivati i dati del match numero 14 tra i due club.Si può serenamente sostenere che per 77 minuti, ossia fino alla rete locale del 2-0 non si è visto un Perugia devastante, mentre la quadra di Menichini è apparsa tutt’altro che svogliata – che è andato in campo e ha avuto men spazio ha risposto bene – e soprattutto nel secondo tempo ha sciupato diverse occasioni per segnare quella che sarebbe stata la rete del pareggio. 🔗 Lanazione.it - Pontedera sconfitto 3-0 dal Perugia: una sconfitta numericamente eccessiva Una. equilibrata. Di solito c’è poco da commentare quando perdi 3-0, ossia il punteggio con il quale domenica ilse ne è tornato dadopo aver giocato l’ultima gara di campionato. Però, a corroborare le impressioni avute durante la partita e dichiarate a caldo dagli addetti ai lavori granata sul fatto chelasia stata, sono arrivati i dati del match numero 14 tra i due club.Si può serenamente sostenere che per 77 minuti, ossia fino alla rete locale del 2-0 non si è visto undevastante, mentre la quadra di Menichini è apparsa tutt’altro che svogliata – che è andato in campo e ha avuto men spazio ha risposto bene – e soprattutto nel secondo tempo ha sciupato diverse occasioni per segnare quella che sarebbe stata la rete del pareggio. 🔗 Lanazione.it

